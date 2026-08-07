Туфли Opera прошли долгий путь от парадной мужской обуви до заметной детали современного женского гардероба, Harper's Bazaar. Сегодня этот силуэт воспринимается уже не как сугубо формальный, а как универсальный вариант для тех, кто хочет сохранить аккуратность образа без ощущения перегруженности.

Изначально такая модель появилась в XVIII веке как мужская обувь британских аристократов для балов и вечерних выходов. В XIX веке ее традиционно носили с самым строгим вечерним дресс-кодом White Tie, а впоследствии – и со смокингом (Black Tie). Теперь же эти туфли все чаще выбирают в качестве более изящной альтернативы классическим лоферам или даже повседневным кедам.



Модные черные туфли с бантиком Opera / фото из инстаграма

Как туфли Opera вошли в женский гардероб

Эта обувь особенно активно входит в женский гардероб, где ее ценят за баланс между элегантностью и удобством. Одним из самых заметных примеров такого перехода стала модель Vara от Ferragamo.

Ее создала дочь Сальваторе – Фьямма Феррагамо в 1978 году. Миндалевидный носок и фирменный бант из ленты Grosgrain превратили эту пару в удачный вариант для современной женщины, которой нужна красивая и удобная обувь как для офиса, так и для вечернего выхода. Сестринская модель Varina, что имеет почти плоский каблук, появляется и в осенней коллекции Ferragamo 2026 года.



Модные туфли в балетном стиле / фото из инстаграма

Как бренды переосмысливают этот силуэт сегодня

Известные современные бренды представляют туфли Opera в совершенно ином стилистическом ключе. Если раньше подобная обувь ассоциировалась с лаконичными костюмами с юбкой из полиэстера, то теперь ее сочетают с пальто, украшенными пайетками, плотным денимом, футболками, широкими брюками.

Именно в таких сочетаниях туфли в оперном стиле обретают новое звучание – менее формальное, но по-прежнему сдержанное и выразительное. Параллельно растет и популярность club slipper – родственной версии современных туфель на плоской подошве.



Обувь без каблуков на осень / фото из инстаграма

С ростом внимания к осенним гардеробам модная индустрия все активнее ищет плоскую обувь, которая обеспечивает удобную посадку и выдерживает длительные прогулки по городу. Туфли Opera и club slipper соответствуют этому требованию, не теряя при этом визуальной аккуратности: они не слишком повседневны, но и не требуют тех же функциональных жертв, что и высокие каблуки.

Кстати, недавно Зендея продемонстрировала модную обувь, которая как раз соответствует требованиям элегантности и комфорта.