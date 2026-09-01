Продуманная межсезонная капсула позволяет без проблем адаптировать любимые платья, легкие юбки и даже тонкие брюки к прохладным утрам и вечерам. Для этого вам нужно знать всего несколько стилистических приемов и оставить на удобной полке эти 7 вещей от 40+Style.

Текстурированная замшевая куртка

Замша – это главный материал межсезонья, который придает образу глубины без лишней тяжести. Тонкая замшевая куртка выглядит гораздо мягче и уютнее, чем классическая кожаная байкерка или плотное пальто. Ее легко носить поверх летнего платья, льняного топа или белой футболки с джинсами.

Тонкий джемпер с коротким рукавом

Трикотажный джемпер с коротким рукавом служит идеальным переходным вариантом между жарой и холодами. Он дарит приятное ощущение уюта, но не перегревает в течение дня. Пока на улице тепло, его носят с легкими юбками или льняными брюками, а с наступлением похолодания надевают под оверсайз-пиджак.



Светлые джинсы и джемпер с коротким рукавом / Фото с Pinterest

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Шелковая блуза с длинным рукавом

Благородная струящаяся ткань мгновенно делает наряд более сдержанным и элегантным. Благодаря легкой текстуре блузку можно носить сейчас с подвернутыми рукавами, сочетая с белым денимом или юбками миди. Осенью она станет прекрасным нижним слоем под плотный трикотаж и строгие жакеты.

Темные джинсы прямого кроя

Хотя светлый деним остается актуальным, именно насыщенные темные оттенки синего придают гардеробу осеннее настроение. Плотные джинсы глубокого цвета служат надежной базой под любые свитера, лонгсливы и классические тренчи, обеспечивая комфорт в прохладную погоду.



Осенний образ с темными джинсами / Фото с Pinterest

Элегантные лоферы или балетки

Замена открытой обуви на закрытые туфли – самый простой способ превратить летний наряд в осенний. Кожаные или замшевые лоферы и балетки одинаково изысканно смотрятся с джинсами, костюмами с брюками и длинными платьями.

Кожаная сумка в глубоких оттенках

Смена аксессуаров способна полностью изменить восприятие наряда без покупки новой одежды. Вместо плетеных летних сумок стоит выбрать структурированные кожаные или замшевые модели. Оттенки спелой вишни, шоколада или сочной оливки добавляют благородный акцент даже самому простому базовому наряду.

Массивные золотые украшения

Теплый блеск металла идеально гармонирует с осенней палитрой цветов. Замена невесомых летних кулонов на массивные цепочки, фактурные серьги-кольца или кафы позволяет мгновенно освежить привычные блузки, тонкий трикотаж и деним.



Массивные золотые украшения на осень / Фото с Pinterest

Помимо этих базовых элементов, есть еще одна вещь, которая станет универсальным спасителем и поможет плавно войти в прохладный сезон. Свитер-поло стал главным фаворитом осени, и с ним вы сможете расширить свои возможности для создания стильных многослойных образов.