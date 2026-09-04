Памела Андерсон показала шикарний дорожній образ, в якому прибула до Венеції на кінофестиваль

Венеційський кінофестиваль традиційно стає майданчиком не лише для гучних кінопрем’єр, а й для справжнього дефіле світових зірок. Доки селебріті демонструють розкішні вечірні сукні на червоній доріжці, їхні повсякденні та дорожні аутфіти привертають не менше уваги модних критиків.

Наочним прикладом розкоші без зайвих зусиль став вихід Памели Андерсон, яка прибула до Венеції у бездоганному монохромному образі. Замість звичних для перельотів спортивних костюмів та худі, актриса зробила ставку на елегантну класику в стилі Ґрейс Келлі. Памела обрала бежево-молочну палітру та зібрала вишуканий дорожній ансамбль:

Основою стильного дорожнього аутфіту став класичний бежевий тренч прямого крою, який акторка доповнила світлими широкими штанами. Особливого шарму та ретро-елегантності ансамблю додала вишукана шовкова хустка на голові, підібрана чітко в тон верхнього одягу. Замість масивного чи спортивного взуття Андерсон віддала перевагу лаконічним шкіряним балеткам нейтрального мигдалевого відтінку.



Памела Андерсон у монохромному образі у Венеції, 2026 рік / Getty Images

Окремої уваги заслуговують розкішні аксесуари, які гармонійно завершили концепцію тихої розкоші. Зірка прикрила очі овальними сонцезахисними окулярами Celine Triomphe в ацетатній оправі, тримала в руках білосніжну шкіряну сумку Prada Galleria і доповнила дорожній сет лаконічними валізами від Rimowa. Завдяки майстерному поєднанню двох близьких за тональністю відтінків її travel-образ мав неймовірно свіжий, статусний та натхненний вигляд.

Памела Андерсон в бежевому тревел-образі: дивіться фото

А якщо вам цікаво подивитися на образи зіркових гостей першого дня Венеційського фестивалю, то 24 Канал вже зробив для вас добірку з найцікавіших аутфітів.