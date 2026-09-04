Наочним прикладом розкоші без зайвих зусиль став вихід Памели Андерсон, яка прибула до Венеції у бездоганному монохромному образі. Замість звичних для перельотів спортивних костюмів та худі, актриса зробила ставку на елегантну класику в стилі Ґрейс Келлі. Памела обрала бежево-молочну палітру та зібрала вишуканий дорожній ансамбль:

Основою стильного дорожнього аутфіту став класичний бежевий тренч прямого крою, який акторка доповнила світлими широкими штанами. Особливого шарму та ретро-елегантності ансамблю додала вишукана шовкова хустка на голові, підібрана чітко в тон верхнього одягу. Замість масивного чи спортивного взуття Андерсон віддала перевагу лаконічним шкіряним балеткам нейтрального мигдалевого відтінку.



Памела Андерсон у монохромному образі у Венеції, 2026 рік / Getty Images

Окремої уваги заслуговують розкішні аксесуари, які гармонійно завершили концепцію тихої розкоші. Зірка прикрила очі овальними сонцезахисними окулярами Celine Triomphe в ацетатній оправі, тримала в руках білосніжну шкіряну сумку Prada Galleria і доповнила дорожній сет лаконічними валізами від Rimowa. Завдяки майстерному поєднанню двох близьких за тональністю відтінків її travel-образ мав неймовірно свіжий, статусний та натхненний вигляд.

Памела Андерсон в бежевому тревел-образі: дивіться фото

А якщо вам цікаво подивитися на образи зіркових гостей першого дня Венеційського фестивалю, то 24 Канал вже зробив для вас добірку з найцікавіших аутфітів.