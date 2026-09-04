Наглядным примером роскоши без лишних усилий стал выход Памелы Андерсон, которая прибыла в Венецию в безупречном монохромном образе. Вместо привычных для перелетов спортивных костюмов и худи актриса сделала ставку на элегантную классику в стиле Грейс Келли. Памела выбрала бежево-молочную палитру и собрала изысканный дорожный ансамбль:

Основой стильного дорожного наряда стал классический бежевый тренч прямого кроя, который актриса дополнила светлыми широкими брюками. Особого шарма и ретро-элегантности ансамблю придал изысканный шелковый платок на голове, подобранный точно в тон верхней одежде. Вместо массивной или спортивной обуви Андерсон отдала предпочтение лаконичным кожаным балеткам нейтрального миндального оттенка.



Памела Андерсон в монохромном образе в Венеции, 2026 год / Getty Images

Отдельного внимания заслуживают роскошные аксессуары, которые гармонично дополнили концепцию сдержанной роскоши. Звезда прикрыла глаза овальными солнцезащитными очками Celine Triomphe в ацетатной оправе, держала в руках белоснежную кожаную сумку Prada Galleria и дополнила дорожный набор лаконичными чемоданами от Rimowa. Благодаря искусному сочетанию двух близких по тональности оттенков ее travel-образ выглядел невероятно свежо, престижно и вдохновенно.

Памела Андерсон в бежевом travel-образе: смотрите фото

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