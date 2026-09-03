Для мировых звезд кинофестивали такого масштаба – это не только презентация новых работ и чествование достижений, но и очередная возможность продемонстрировать роскошные вечерние наряды от культовых дизайнеров и похвастаться эксклюзивными ювелирными украшениями. Церемония открытия задала высокую планку: на красной дорожке собрались Амаль и Джордж Клуни, Лора Дерн, Клэр Фой, Нина Добрев, Джонатан Бейли и многие другие знаменитости. Каждый из них старался удивить взыскательную публику. Представляем самые яркие образы, поразившие блеском и роскошью.
Лора Дерн
Актриса и продюсерка Лора Дерн сделала ставку на изысканную классику и элегантность. Главным акцентом ее образа на церемонии открытия стали роскошные ювелирные украшения от бренда Cartier, которые придали наряду особого сияния и статусности. Нежное платье Лоры – от Prada.
Лора Дерн на Венецианском кинофестивале 2026: смотрите видео
Клэр Фой
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой продемонстрировала изящный наряд в виде яркого красного платья от Bottega Veneta. Сдержанный крой в сочетании с украшениями от Swarovski и кожаными высокими перчатками создал волшебный и элегантный ансамбль, который привлек особое внимание.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Клэр Фой в красном платье на Венецианском фестивале 2026 / Getty Images
Нина Добрев
Актриса придала красной ковровой дорожке современной динамики и смелости, оставаясь в рамках элегантности и сдержанности. Нина Добрев очаровала публику лаконичным черным платьем в пол, сиявшим на камеры всего фестиваля. Интересным акцентом стал шлейф, который обрамлял фигуру актрисы с обеих сторон.
Нина Добрев в мерцающем черном платье в Венеции 2026 / Getty Images
Джонатан Бейли
Среди мужчин особое внимание привлек Джонатан Бейли. Актер появился в безупречно сшитом костюме от Giorgio Armani, продемонстрировав образец современной мужской классики, где каждая деталь – от лацканов до обуви – подобрана с особой тщательностью.
Джонатан Бейли на Венецианском фестивале 2026: смотрите фото
Бриттани Сноу
Актриса продемонстрировала сексуальную элегантность в черном силуэтном платье в пол с глубоким вырезом, украшенном мерцающей лентой. Образ скромно дополнили украшения от Cartier.
Бриттани Сноу в черном платье с глубоким вырезом: смотрите фото
Мэгги Джилленхол
Председателька международного жюри выбрала для открытия фестиваля лаконичный наряд от Celine. Это черное платье в пол с атласным верхом, который элегантно открывал ее плечи.
Мэгги Джилленхол в черном платье на Венецианском фестивале: смотрите видео
Стильные выходы на кинофестивале только начинаются, однако Амаль Клуни задала модный тон еще до официального старта мероприятия. Узнайте больше о трендовом оливковом наряде Клуни, в котором она прибыла в Венецию накануне торжеств.