Ці м'які пальта знову повертаються в моду: як їх стильно носити восени

Затишна фактура, до якої хочеться торкатися, знову стає головною фішкою стритстайлу. Плюшеві пальта роблять потужний реванш, але цього разу стилісти пропонують переписати правила гри. Консервативний бежевий "тедді", який роками залишався єдиним безпечним вибором, поступається місцем насиченим барвам, стриманим силуетам та ультрасучасній лаконічності.

Головний момент оновленої тенденції – відсутність надмірного об'єму. Сучасне плюшеве пальто більше не схоже на гігантську іграшку. Воно має чіткі лінії, акуратні коміри й продуману форму.

Яскравим прикладом цього напряму стала пухнаста модель Sema від UGG. Вона зберігає максимальний рівень тепла, але завдяки зібраному крою має елегантний вигляд. До того ж такий матеріал надзвичайно практичний: він легко витримує прохолодні листопадові вітри та гріє аж до перших зимових морозів.



Модне плюшеве пальто / Фото UGG

Але якщо у вас ще з минулих років залишився плюшевий об'ємний варіант пальта, то його теж можна діставати цієї осені. Головне – модно стилізувати.

Як і з чим носити плюшеве пальто:

з грубим денімом та контрастним взуттям. Щоб компенсувати м'якість хутра, комбінуйте пальто із цупкими прямими джинсами, шкіряними черевиками на масивній підошві або козаками;

у монохромних яскравих сетах. Якщо ви наважилися на пальто глибокого синього, смарагдового чи винного відтінку, підберіть трикотажний костюм або сукню в тон – це візуально витягне силует;

із діловими костюмами. Лаконічні моделі на кшталт Sema UGG чудово товаришують із широкими брюками-палаццо та строгими сорочками, додаючи офісному аутфіту делікатного затишку;

зі спортивною базою. Оверсайз-худі, джогери та масивні кросівки створять розслаблений міський сет для вихідного дня.



Плюшеве помаранчеве пальто / фото з інстаграму



Рожеве плюшеве пальто на осінь / фото з інстаграму



З чим носити плюшеве пальто / фото з інстаграму

Грайте з фактурами, обирайте соковиті кольори й дозвольте собі виділятися серед сірого натовпу. Справжнє затишне пальто додасть вашим виходам особливого шику без жодних жертв заради тепла.

А розбавити цей плюшевий образ можна доволі оригінально та неочікувано – модним осіннім взуттям зі зміїним принтом.