Головний момент оновленої тенденції – відсутність надмірного об'єму. Сучасне плюшеве пальто більше не схоже на гігантську іграшку. Воно має чіткі лінії, акуратні коміри й продуману форму.

Яскравим прикладом цього напряму стала пухнаста модель Sema від UGG. Вона зберігає максимальний рівень тепла, але завдяки зібраному крою має елегантний вигляд. До того ж такий матеріал надзвичайно практичний: він легко витримує прохолодні листопадові вітри та гріє аж до перших зимових морозів.



Модне плюшеве пальто / Фото UGG

Але якщо у вас ще з минулих років залишився плюшевий об'ємний варіант пальта, то його теж можна діставати цієї осені. Головне – модно стилізувати.

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Як і з чим носити плюшеве пальто:

з грубим денімом та контрастним взуттям. Щоб компенсувати м'якість хутра, комбінуйте пальто із цупкими прямими джинсами, шкіряними черевиками на масивній підошві або козаками;

у монохромних яскравих сетах. Якщо ви наважилися на пальто глибокого синього, смарагдового чи винного відтінку, підберіть трикотажний костюм або сукню в тон – це візуально витягне силует;

із діловими костюмами. Лаконічні моделі на кшталт Sema UGG чудово товаришують із широкими брюками-палаццо та строгими сорочками, додаючи офісному аутфіту делікатного затишку;

зі спортивною базою. Оверсайз-худі, джогери та масивні кросівки створять розслаблений міський сет для вихідного дня.



Плюшеве помаранчеве пальто / фото з інстаграму



Рожеве плюшеве пальто на осінь / фото з інстаграму



З чим носити плюшеве пальто / фото з інстаграму

Грайте з фактурами, обирайте соковиті кольори й дозвольте собі виділятися серед сірого натовпу. Справжнє затишне пальто додасть вашим виходам особливого шику без жодних жертв заради тепла.

А розбавити цей плюшевий образ можна доволі оригінально та неочікувано – модним осіннім взуттям зі зміїним принтом.