Літній гардероб поступово змінює ритм на осінній, і разом із цим у фокусі з'являються речі, які ще недавно здавалися радше сміливим винятком. Фактурне екстравагантне взуття з рептильним ефектом уже не має вигляд разової модної заяви, пише WWD, воно впевнено закріплюється серед головних сезонних акцентів.

Дизайнери дедалі частіше роблять ставку не лише на фактуру, а й на форму та насичені відтінки. У результаті рептильний принт виходить за межі короткочасного тренду й перетворюється на помітну модну позицію, яка легко працює і в денних, і у вечірніх образах.



Модне осіннє взуття з принтом змії / Фото з інстаграму Giaborghini

Чому рептильний принт став настільки помітним?

Поява такого взуття у виходах зірок і в колекціях великих брендів посилила його статус. Те, що раніше сприймалося як сезонна винятковість, тепер читається як усвідомлений вибір для тих, хто хоче додати образу характеру без зайвого перевантаження.



Туфлі під шкіру змії / фото з інстаграму

Саме тому взуття з принтом рептилій все частіше стає не фоном, а центральною деталлю стилізації. Чобітки, туфлі, чоботи працюють як акцент, який одразу змінює настрій усього комплекту. Вибирайте взуття з принтом та текстурою, що нагадують пітона, крокодила, ящірку, варана. Звісно ж, мова йде про імітацію.



Фактурні чоботи під шкіру рептилій / фото з інстаграму

Найбільше уваги нині привертають моделі з виразною фактурою, чіткою лінією халяви та сміливими кольоровими рішеннями. Класичні темні відтінки поступово доповнюються глибшими, багатшими барвами, що робить взуття помітнішим і сучаснішим.



Черевики з принтом під змію на осінь / фото з інстаграму

У підсумку рептильний принт перестає бути лише декоративною деталлю. Він перетворюється на спосіб задати образу настрій – впевнений, зібраний і навіть трохи драматичний.

Під це взуття ідеально підійде трендова шкіряна куртка, яку нещодавно засвітила модниця Емілі Ратаковскі.