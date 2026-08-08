Детальніше про образ Емілі Ратаковскі та шкіряні куртки, які залишаються актуальними вже не перший сезон, – читайте далі в матеріалі 24 Каналу

Емілі Ратаковскі обрала коротку приталену шкірянку шоколадно-коричневого кольору. Під неї модель одягнула майку з V-подібним вирізом у тон, а доповнила образ чорними джинсами, ременем із масивною сріблястою пряжкою та гостроносими туфлями зі зміїним принтом.

Емілі Ратаковскі / Фото Getty Images

Образ моделі – хороший приклад того, чому шкіряна куртка залишається однією з найуніверсальніших речей у гардеробі. Вона не зникає з модних радарів уже багато років, хоча її фасони, довжина та кольори час від часу змінюються.

Які шкіряні куртки залишаються актуальними?

Вкорочена шкіряна куртка

Саме таку модель нещодавно продемонструвала Емілі Ратаковскі. Вкорочені шкірянки особливо вдало виглядають із джинсами та штанами з високою посадкою, адже допомагають підкреслити талію та візуально подовжити ноги.

Образ із вкороченою шкіряною курткою / Фото з Pinterest

Шкіряний бомбер

Об'ємний бомбер – модель, яка вже кілька років залишається популярною. Він має більш розслаблений вигляд, ніж класична косуха, тому чудово підходить для повсякденних образів. Шкіряний бомбер можна носити з широкими джинсами та кросівками або створити цікавіший контраст, поєднавши об'ємну куртку з жіночною сукнею чи спідницею.

Образ зі шкіряним бомбером / Фото з Pinterest

Шкіряний блейзер

Якщо хочеться більш елегантного варіанту, варто звернути увагу на шкіряний блейзер. Він нагадує класичний жакет, але завдяки фактурі шкіри виглядає цікавіше та додає образу характеру. Таку модель можна носити не лише з повсякденними речами. Вона добре поєднується з класичними штанами.

Образ зі шкіряним блейзером / Фото з Pinterest

Шкіряна куртка з високим коміром

Ще один варіант, який залишається актуальним, – шкіряна куртка з високим коміром, що частково або повністю закриває шию. Така деталь робить навіть просту модель цікавішою та додає образу сучасного вигляду.

Образ зі шкірянкою з високим коміром / Фото з Pinterest

Шкіряна куртка з ефектом потертості

Якщо вам подобається більш невимушений стиль, придивіться до моделей із потертою або зістареною шкірою. Вони нагадують вінтажні речі. Таку куртку краще поєднувати з базовим одягом – наприклад, прямими джинсами, футболкою чи лонгслівом. Це дозволить шкірянці залишатися головним акцентом образу.

Шкіряна куртка з ефектом потертості / Фото з Pinterest

До речі, раніше ми розповідали про кольори, які вийдуть з моди восени 2026 року.