Подробнее об образе Эмили Ратаковски и кожаных куртках, которые остаются актуальными уже не первый сезон, – читайте далее в материале 24 Канала

Эмили Ратаковски выбрала короткую приталенную кожаную куртку шоколадно-коричневого цвета. Под нее модель надела майку с V-образным вырезом в тон, а дополнила образ черными джинсами, ремнем с массивной серебристой пряжкой и остроносыми туфлями со змеиным принтом.

Эмили Ратаковски / Фото Getty Images

Образ модели – хороший пример того, почему кожаная куртка остается одной из самых универсальных вещей в гардеробе. Она не исчезает с модных радаров уже много лет, хотя ее фасоны, длина и цвета время от времени меняются.

Какие кожаные куртки остаются актуальными?

Укороченная кожаная куртка

Именно такую модель недавно продемонстрировала Эмили Ратаковски. Укороченные кожаные куртки особенно удачно смотрятся с джинсами и брюками с высокой посадкой, ведь помогают подчеркнуть талию и визуально удлинить ноги.

Образ с укороченной кожаной курткой / Фото с Pinterest

Кожаный бомбер

Объемный бомбер – модель, которая уже несколько лет остается популярной. Он выглядит более непринужденно, чем классическая косуха, поэтому прекрасно подходит для повседневных образов. Кожаный бомбер можно носить с широкими джинсами и кроссовками или создать более интересный контраст, сочетая объемную куртку с женственным платьем или юбкой.

Образ с кожаным бомбером / Фото с Pinterest

Кожаный блейзер

Если хочется более элегантного варианта, стоит обратить внимание на кожаный блейзер. Он напоминает классический жакет, но благодаря фактуре кожи выглядит интереснее и придает образу характер. Такую модель можно носить не только с повседневной одеждой. Она хорошо сочетается с классическими брюками.

Образ с кожаным блейзером / Фото с Pinterest

Кожаная куртка с высоким воротником

Еще один вариант, который остается актуальным, – кожаная куртка с высоким воротником, частично или полностью закрывающим шею. Такая деталь делает даже простую модель интереснее и придает образу современный вид.

Образ с кожаной курткой с высоким воротником / Фото с Pinterest

Кожаная куртка с эффектом потертости

Если вам нравится более непринужденный стиль, обратите внимание на модели из потертой или состаренной кожи. Они напоминают винтажные вещи. Такую куртку лучше сочетать с базовой одеждой – например, прямыми джинсами, футболкой или лонгсливом. Это позволит кожаной куртке оставаться главным акцентом образа.

Кожаная куртка с эффектом потертости / Фото с Pinterest

Кстати, ранее мы рассказывали о цветах, которые выйдут из моды осенью 2026 года.