Кендалл Дженнер, Белла Хадід, Дрейк та інші зірки обирають цю деталь гардероба: фішка осені

Затишне пончо повертається до гардеробів світових зірок, стаючи найбажанішим елементом прохолодного сезону. Поєднання м'якого трикотажу та грайливої бахроми створює розкішний багатошаровий лук, який легко втілити у повсякденному житті.

Репер Дрейк показав бездоганний осінній аутфіт під час святкування свого 40-річчя в затишному італійському ресторані на Мангеттені, пише InStyle. Музикант зробив ставку на бежеве трикотажне пончо з бахромою, доповнивши його базовим чорним лонгслівом та вільними шкіряними штанами. Такий зірковий вихід учергове показав, що затишні кейпи мають статусний та сучасний вигляд.

Дрейк у коричневому пончо: дивіться відео

Пончо вже давно припало до душі зірковим модницям, серед яких Кендалл Дженнер, Дженніфер Лопес, Кейт Мосс, Белла Хадід. Сьогодні пончо та динамічна бахрома стали двома найгарячішими осінніми трендами, а їхнє поєднання два в одному вважається безумовним хітом сезону. Вільний крій дарує максимальну свободу рухів, захищає від прохолодного вітру та додає образу богемного шику.

Кендалл Дженнер у тонкому пончо: дивіться фото



Пончо з чорними штанами на осінь / Фото з Pinterest

З чим і як носити трендове пончо

Щоб не перевантажити силует об'ємною в'язкою, стилісти радять дотримуватися балансу пропорцій. Ось з чим можна стильно поєднувати пончо цієї осені:

зі шкіряними штанами або джинсами-кльош: влучний прийом, підглянутий у Дрейка, де гладка фактура шкіри контрастує з м'якою пряжею, а розкльошені джинси з високою талією візуально видовжують ноги;

влучний прийом, підглянутий у Дрейка, де гладка фактура шкіри контрастує з м'якою пряжею, а розкльошені джинси з високою талією візуально видовжують ноги; із трикотажною максісукнею: лаконічна сукня прямого крою у поєднанні з пончо та високими чоботами створює вишуканий ансамбль у стилі old money для прогулянок або офісу;

лаконічна сукня прямого крою у поєднанні з пончо та високими чоботами створює вишуканий ансамбль у стилі old money для прогулянок або офісу; з обтислим боді чи водолазкою: оскільки пончо має вільні краї, тонкий базовий шар збереже чіткість ліній та забезпечить надійне тепло.



Осінній образ з пончо / Фото з Pinterest



Пончо із замші з бахромою / Фото з Pinterest

А щоб гармонійно доповнити свій демісезонний гардероб іншими комфортними новинками, ловіть наш гід про наймодніші светри сезону.