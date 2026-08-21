И в университет, и на вечеринку: Аня Тейлор-Джой показала модный наряд этой осенью

В сентябре ежедневное расписание начинает миксовать учебные пары, деловые встречи, рабочие звонки и спонтанные вечерние посиделки с друзьями. И тогда на вес золота становятся вещи, которые не требуют долгих раздумий у шкафа. Идеальное стилистическое решение для первых осенних дней уже показала актриса Аня Тейлор-Джой.

Во время одного из своих последних выходов в Нью-Йорке звезда сделала ставку на вечную классику – графичное сочетание черного низа и белого верха, доказав, что эта классическая основа может выглядеть максимально эффектно, пишет ELLE.

Из чего состоит трендовый образ Ани Тейлор-Джой:

широкие брюки с низкой посадкой. Актриса выбрала модель из коллекции Tom Ford, главной деталью которой стал встроенный тонкий ремешок – он аккуратно подчеркивает талию и визуально вытягивает силуэт;

приталенный контрастный топ. Нежный белый верх с выразительными швами создает идеальный баланс со свободными брюками, делая пропорции фигуры гармоничными;

акцентные детали. Остроносые туфли-лодочки Christian Louboutin, минималистичные очки Gentle Monster и изысканные серебряные украшения Tiffany & Co придали повседневному образу нужный блеск.

Аня Тейлор-Джой в монохромном образе: смотрите видео

Главное преимущество такого комплекта заключается в его абсолютной универсальности. Если утром вы спешите на учебу или в офис, добавьте к брюкам и белому топу объемный оверсайз-жакет или классический тренч. А если вечером вас ждет шумная вечеринка – просто снимите верхнюю одежду, оставьте лаконичный топ и замените повседневную сумку на вечерний клатч.

Аня Тейлор-Джой в черных брюках и белой футболке: смотрите фото

Подобные образы всегда очень интересно стилизовать с помощью различных аксессуаров, ведь они служат прекрасным фоном. Например, к этому монохромному наряду можно добавить модный в этом году шелковый платок.