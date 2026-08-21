Під час одного зі своїх останніх виходів у Нью-Йорку зірка довірилася вічній класиці – графічному поєднанню чорного низу та білого верху, довівши, що ця класична база може мати максимально ефектний вигляд, пише ELLE.

З чого складається трендовий образ Ані Тейлор-Джой:

широкі штани із низькою посадкою. Актриса обрала модель із колекції Tom Ford, головною деталлю якої став вбудований тонесенький ремінець – він акуратно підкреслює талію й візуально витягує силует;

приталений контрастний топ. Делікатний білий верх з виразними швами створює ідеальний баланс із вільними штанами, роблячи пропорції фігури гармонійними;

акцентні деталі. Гостроносі туфлі-човники Christian Louboutin, мінімалістичні окуляри Gentle Monster та вишукані срібні прикраси Tiffany & Co додали буденному образу потрібного глянцю.

Аня Тейлор-Джой у монохромному образі: дивіться відео

Головна перевага такого комплекту полягає в його абсолютній трансформаційності та універсальності. Якщо зранку ви біжите на навчання чи в офіс, додайте до штанів та білого топа об'ємний оверсайз-жакет або класичний тренч. А якщо ввечері на вас чекає гучна тусовка – просто зніміть верхній одяг, залиште лаконічний топ і змініть повсякденну сумку на вечірній клатч.

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Аня Тейлор-Джой у чорних штанах та білій футболці: дивіться фото

Подібні образи завжди дуже цікаво стилізувати різними аксесуарами, адже вони виступають чудовим фоном. Наприклад, до цього монохромного аутфіту можна додати модну в цьому році шовкову хустинку.