Никогда больше не носите это: 3 модели одежды, которые сделают образ устаревшим и скучным

Цикличность моды – это общеизвестный факт, однако некоторые антитренды настолько глубоко укоренились в прошлом, что любая попытка достать их из шкафа выглядит как стилистический провал. Эти вещи в свое время носили абсолютно все, потому что они мгновенно утратили свою уникальность и превратились в главный символ устаревшего гардероба.

Если вы до сих пор храните их на самых дальних полках "на всякий случай" – пора расстаться с ними без сожалений, ведь они мгновенно удешевляют наряд и добавляют возраста. Хотя о джинсах-скинни тоже говорили, что они никогда, ни при каких обстоятельствах не вернутся в тренды, но получилось наоборот. Однако эти модели одежды, если и вернутся, то точно не в таком виде.

Меховые жилетки-"гусеницы"

Густые, объемные меховые жилетки с горизонтальными полосами (которые в народе метко окрестили "гусеницами") в 2010-х были показателем статуса. Однако сегодня этот элемент не просто выглядит устаревшим, но и делает образ непропорциональным: он добавляет лишнего объема в области туловища и полностью нарушает силуэт. Неужели мы раньше этого не замечали? На смену им давно пришли эко-шубы прямого кроя, лаконичные дубленки или качественные пальто, а меховые жилетки остались в истории как один из самых неудачных модных экспериментов.



Меховая жилетка давно стала антитрендом / Фото с Pinterest

Короткие трикотажные болеро на одну пуговицу или завязки

Эти трикотажные или вязаные микро-кофточки с короткими или длинными рукавами, которые застегивались или завязывались под грудью, когда-то надевали поверх топов и сарафанов. Они никогда не согревали, зато визуально укорачивали плечи, делали туловище коротким и добавляли возраста даже подросткам. В современном гардеробе им нет места: их полностью заменили свободные оверсайз-рубашки, полноценные кардиганы нормальной плотной вязки или лаконичные жакеты.



Болеро вышли из моды / Фото с Pinterest

Джинсы с экстремально низкой посадкой и потертостями

Хотя эстетика 2000-х периодически возвращается на подиумы, ультранизкая посадка в сочетании с эластичным тонким денимом, облегающим ногу как вторая кожа, выглядит несколько устаревшей. Особенно если такие джинсы имеют отбеленные полосы на бедрах или декоративные детали на карманах. Современная альтернатива – это плотный деним прямого или широкого кроя со средней или высокой посадкой, который держит форму и гармонично продолжает линию тела.



Узкие джинсы с низкой посадкой не в моде / Фото с Pinterest

Также рекомендуем узнать, какие модели верхней одежды на осень уже вышли из моды.