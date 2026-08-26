Якщо ви досі тримаєте їх на далеких полицях "про всяк випадок" – час попрощатися без жалю, адже вони миттєво здешевлюють аутфіт і додають віку. Хоча, про джинси-скіні теж казали, що вони ніколи, не під яким соусом не повернуться у тренди, але вийшло навпаки. Проте ці моделі одягу, якщо і повернуться, то точно не в такому вигляді.

Хутряні жилетки-"гусениці"

Густі, об’ємні хутряні жилетки із горизонтальними смугами (які в народі влучно охрестили "гусеницями") у 2010-х були показником статусу. Проте сьогодні цей елемент має не просто застарілий вигляд, а й робить образ непропорційним: він додає зайвого об'єму в тулубі та повністю ламає силует. Невже ми раніше цього не помічали? На зміну їм давно прийшли екошуби прямого крою, лаконічні дублянки або якісні пальта, а хутряні жилетки залишилися в історії як один із найневдаліших модних експериментів.



Хутряна жилетка давно стала антитрендом / Фото з Pinterest

Куці трикотажні болеро на один ґудзик чи зав'язки

Ці трикотажні чи в'язані мікрокофтинки з короткими або довгими рукавами, які застібалися чи зав'язувалися під грудьми, колись надягали поверх топів та сарафанів. Вони ніколи не гріли, зате візуально різали плечі, робили тулуб коротким і додавали віку навіть підліткам. У сучасному гардеробі їм немає місця: їх повністю замінили вільні оверсайз-сорочки, повноцінні кардигани нормальної щільної в'язки або лаконічні жакети.

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Болеро вийшли з моди / Фото з Pinterest

Джинси з екстремально низькою посадкою та потертостями

Хоча естетика 2000-х періодично повертається на подіуми, ультранизька посадка у поєднанні з еластичним тонким денімом, який обтягує ногу як друга шкіра, має трохи застарілий вигляд. Особливо, якщо такі джинси мають висвітлені смуги на стегнах чи декоративні деталі на кишенях. Сучасна альтернатива – це щільний денім прямого або широкого крою з середньою чи високою посадкою, який тримає форму й гармонійно продовжує лінію тіла.



Вузькі джинси з низькою посадкою не в моді / Фото з Pinterest

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