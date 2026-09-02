Вещи, которые выдают отсутствие вкуса: стилист Dior назвал главные антитренды

Иногда даже самый дорогой или самый продуманный наряд может выглядеть дешево из-за одной мелочи. Тенденции меняются каждый сезон, однако некоторые ошибки в подборе одежды способны испортить образ независимо от моды.

Украинский стилист Виктор Козак, который живет в Париже и работает в модном доме Dior, поделился в своем TikTok антитрендами, которые визуально удешевляют образ. По мнению Виктора, от этих вещей уже давно следовало отказаться.

Вещи, которые выдают отсутствие вкуса

По словам эксперта, некоторые популярные элементы гардероба уже устарели и неуместны:

шляпы-таблетки. Стилист называет их огромным "антивкусом". Многие выбирают их, чтобы выглядеть модно и элегантно, но на самом деле этот аксессуар воспринимается как устаревший;



Шляпа-таблетка уже не в моде / Фото с Pinterest

укороченные брюки. Речь идет не о специальном крое капри, а о классических брюках, которые заканчиваются на неудачной длине. Мы называем это "подстреленными" брюками. Особенно нелепо, говорит Виктор, это смотрится в сочетании с обувью на каблуках;



Укороченные брюки уже вышли из моды / Фото с Pinterest

беговые кроссовки в повседневных образах. Спортивные раннеры предназначены исключительно для тренировок и бега. Надевать их под классические брюки или костюмы – табу;



Кроссовки-раннеры со спортивными брюками / Фото с Pinterest

сумки-бананки. Эпоха этих аксессуаров окончательно прошла, поэтому им стоит найти более современную альтернативу;



Сумки-бананки стали антитрендом / Фото с Pinterest

дешевая желтая позолота. Некачественные украшения со слишком ярким желтым покрытием мгновенно удешевляют весь образ.



Дешевая золотая бижутерия вышла из моды / Фото с Pinterest

Если вы хотите добавить аксессуары, старайтесь выбирать более холодный оттенок золота – это выглядит гораздо лучше и дороже,

– советует Виктор Козак.

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