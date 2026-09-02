Український стиліст Віктор Козак, який живе у Парижі та працює в модному домі Dior, поділився у своєму TikTok антитрендами, що візуально здешевлюють образ. На думку Віктора, від цих речей вже давно треба було відмовитися.

Речі, які видають відсутність смаку

За словами експерта, деякі популярні елементи гардероба вже застарілі та недоречні:

капелюхи-таблетки. Стиліст називає їх величезним "антисмаком". Багато хто обирає їх, аби мати модний та елегантний вигляд, але насправді цей аксесуар сприймається застаріло;



Капелюх-таблетка вже не в моді / Фото з Pinterest

укорочені штани. Йдеться не про спеціальний крій капрі, а про класичні штани, які закінчуються на невдалій довжині. Ми називаємо це "підстрелені" штани. Особливо безглуздо, каже Віктор, це має вигляд у поєднанні з взуттям на підборах;



Укорочені штани вже вийшли з моди / Фото з Pinterest

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бігові кросівки у повсякденних луках. Спортивні ранери призначені виключно для тренувань та бігу. Одягати їх під класичні штани чи костюми – табу;



Кросівки-ранери зі спортивними штанами / Фото з Pinterest

сумки-бананки. Ера цих аксесуарів остаточно минула, тож їм варто знайти більш сучасну альтернативу;



Сумки-бананки стали антитрендом / Фото з Pinterest

дешева жовта позолота. Неякісні прикраси з надто яскравим жовтим покриттям миттєво здешевлюють увесь образ.



Дешева золота біжутерія вийшла з моди / Фото з Pinterest

Якщо ви хочете додати аксесуари, намагайтеся обирати більш холодний тип золота – це виглядає набагато краще та дорожче,

– радить Віктор Козак.

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