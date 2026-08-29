Испортят любой образ: 3 фасона жакетов, которые в этом году уже не актуальны

Хороший модный пиджак должен подчеркивать вашу уверенность, а не "заглушать" весь наряд. Те фасоны, которые раньше были едва ли не спасением на каждый день, сегодня просто делают образ скучным.

Модные тенденции осени 2026 года диктуют четкие правила: в приоритете – качественная структура, чистые линии и безупречный крой. Если вы стремитесь выглядеть современно, проверьте свой гардероб на наличие фасонов, от которых стилисты советуют категорически отказаться этой осенью.

Вот 3 фасона жакетов, которые попали в список главных антитрендов осени 2026 года:

слишком короткие жакеты. Слишком короткие жакеты, заканчивающиеся выше линии талии и имеющие облегающий крой, окончательно утратили популярность. Они визуально разрезают силуэт пополам и нарушают общие пропорции тела, особенно если сочетать их с узкими брюками или джинсами-скини. Вместо этого сейчас в моде либо четко структурированный оверсайз, либо укороченные модельные жакеты прямого кроя, которые сочетают с широкими брюками с высокой посадкой;



Короткие жакеты уже не в моде / фото из инстаграма

жакет на одной маленькой пуговице. Короткие приталенные жакеты на одной пуговице, которые появились в 2010-х годах, уже изжили себя. Они нарушают пропорции тела и выглядят довольно "серо". В тренде – либо двубортные модели, либо выразительный глубокий запах, либо свободный прямоугольный крой;



Жакет на одной пуговице вышел из моды / фото из инстаграма

тонкие трикотажные жакеты, которые не держат форму. Жакеты из мягкого тонкого трикотажа, которые бесформенно свисают на плечах, обтягивают руки и все тело, больше не в тренде. Они не держат форму, быстро теряют опрятный вид и делают даже тщательно подобранный наряд небрежным. Актуальный жакет осени 2026 года должен иметь четкую геометрию, плотную ткань и качественный крой – только так он будет работать как стильный и гармоничный элемент вашего образа.



Трикотажные жакеты утратили свою актуальность / фото из инстаграма

А чтобы не попасть в ловушку антитрендов этого года – ловите подборку вещей, с которыми стоит расстаться этой осенью.