Белла Хадид удивила всех осенним нарядом: модный образ, который хочется повторить

На днях Белла Хадид продемонстрировала, как легко адаптировать легкие летние элементы к осенней погоде. Этот способ подойдет тем, кто хочет сохранить привычный стиль, не жертвуя собственным комфортом.

Как отмечает издание Vogue, американская супермодель нашла безупречное стилистическое решение для переменчивой погоды. Она оставила в гардеробе черное мини-платье с вырезом в форме капли от MPAZ Studio, но удачно дополнила его осенними фактурами и объемами.

Осенний образ от Беллы Хадид

Основой этого "лука" стал контраст между женственностью и практичностью. Поверх платья Белла надела бежевую куртку в утилитарном стиле, что мгновенно придало ее образу современную структурированность и защитило от прохладного ветра.

Особое внимание привлекает выбор обуви и аксессуаров Хадид. Модель выбрала черные кроссовки-балетки Vivaia в сочетании с высокими гольфами до колен.

Свой образ она дополнила замшевой сумкой Saint Laurent Simone через плечо в приглушенном грибном оттенке. Этот аксессуар идеально подчеркивает осеннее настроение и гармонирует с базовой палитрой.

Также для своего комфорта во время прогулки звезда добавила спортивные элементы: бейсболку Nike, солнцезащитные очки и трендовую бутылку Stanley.

Такое сочетание элегантного мини, уютной верхней одежды и спортивных деталей сделало образ непринужденным и в то же время продуманным до мелочей.

Напомним, ранее мы писали, как Джиджи Хадид продемонстрировала осенний лук с оверсайз-лонгсливом Prada, вельветовыми штанами и лоферами The Row.