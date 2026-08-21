Маникюр, что идеально подчеркивает загар: главный хит лета 2026 года, который обожают звезды

В летнем сезоне 2026 года главным трендом в сфере красоты стал маникюр white chrome nails с сияющим хромированным покрытием. Этот элегантный дизайн идеально подчеркивает золотистый загар, поэтому точно понравится любительницам отдыха на побережье.

Как сообщает издание Vogue, белый хромированный маникюр стремительно завоевал статус главного тренда лета 2026 года. Снежно-белые оттенки с металлическим зеркальным отблеском создают выразительный контраст с загорелой кожей и позволяют ей сиять максимально естественно.

Зарождением этой эстетики мы обязаны известной нейл-мастерше Золе Ганзоригт. Именно она первой популяризировала покрытие с "эффектом глазированного пончика" для Хейли Бибер, которое в новом сезоне трансформировалось в изысканные белые тона под названием white chrome nails.

Как повторить трендовый летний маникюр дома

Секрет успеха этого покрытия заключается в нежной игре света и оригинальных текстурах. Благодаря хромированному финишу на ногтях появляются полупрозрачные переливы – от нежно-голубого и розового до изысканного оттенка шампанского.

Стильный хромированный маникюр – тренд лета 2026 года / Фото Pinterest

Модный маникюр на лето 2026 года – хромированный дизайн / Фото Pinterest

Чтобы раскрыть весь потенциал white chrome nails, мастера используют специальную хромированную пудру, которую втирают поверх основного белого тона. В то же время для поклонников более простых домашних решений прекрасно подойдет качественный перламутровый лак, который можно легко нанести за несколько секунд.

Яркий маникюр на лето 2026 / Фото Pinterest

Кстати, на днях наша редакция писала о том, что певица Рианна уже более 10 лет остается верной классическому белому педикюру. Кроме того, стилисты уже раскрыли самые горячие тренды осеннего маникюра 2026 года, среди которых лидируют уютные шоколадные и глубокие драгоценные оттенки.