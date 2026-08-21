Как сообщает издание Vogue, белый хромированный маникюр стремительно завоевал статус главного тренда лета 2026 года. Снежно-белые оттенки с металлическим зеркальным отблеском создают выразительный контраст с загорелой кожей и позволяют ей сиять максимально естественно.

Зарождением этой эстетики мы обязаны известной нейл-мастерше Золе Ганзоригт. Именно она первой популяризировала покрытие с "эффектом глазированного пончика" для Хейли Бибер, которое в новом сезоне трансформировалось в изысканные белые тона под названием white chrome nails.

Как повторить трендовый летний маникюр дома

Секрет успеха этого покрытия заключается в нежной игре света и оригинальных текстурах. Благодаря хромированному финишу на ногтях появляются полупрозрачные переливы – от нежно-голубого и розового до изысканного оттенка шампанского.

Стильный хромированный маникюр – тренд лета 2026 года / Фото Pinterest

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Модный маникюр на лето 2026 года – хромированный дизайн / Фото Pinterest

Чтобы раскрыть весь потенциал white chrome nails, мастера используют специальную хромированную пудру, которую втирают поверх основного белого тона. В то же время для поклонников более простых домашних решений прекрасно подойдет качественный перламутровый лак, который можно легко нанести за несколько секунд.

Яркий маникюр на лето 2026 / Фото Pinterest

Кстати, на днях наша редакция писала о том, что певица Рианна уже более 10 лет остается верной классическому белому педикюру. Кроме того, стилисты уже раскрыли самые горячие тренды осеннего маникюра 2026 года, среди которых лидируют уютные шоколадные и глубокие драгоценные оттенки.