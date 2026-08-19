Визуально удлиняют ноги и подходят ко всему: Хейли Бибер вернула в моду культовые брюки из 90-х

В преддверии осеннего сезона всегда появляется хороший повод освежить рабочий гардероб и выйти за рамки привычных костюмных сочетаний. Поиск небанальных силуэтов и интеграция новых деталей в проверенную базу помогают изменить настроение повседневных офисных будней.

Одной из самых ярких новинок деловой коллекции осени 2026 года становятся черные брюки кроя bootcut, которые Хейли Бибер активно демонстрирует в своих образах в инстаграме.

Хейли Бибер показала самые модные брюки осени 2026 года

Этот фасон, что впервые возглавил тренды еще в 90-х, переживает новую волну популярности. Модель имеет прямой крой от бедра и слегка расширяется к низу, начиная от колена, что визуально удлиняет линию ног и придает силуэту изящество.

В гардеробе знаменитости можно заметить как классические удлиненные брюки, так и более практичные укороченные варианты. В теплую погоду инфлюенсерша сочетает расклешенный низ с лаконичными топами, а в прохладные дни дополняет образ облегающими винтажными кожаными куртками, отсылающими к эстетике моды конца прошлого века.

С чем носят брюки осенью / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Хейли Бибер показала модные брюки bootcut / Фото из инстаграма модели

Брюки bootcut легко интегрировать в гардероб, ведь они выглядят одинаково уместно как в неспешном городском ритме, так и в стенах бизнес-центров. Для длительных прогулок или рабочих задач в движении их удобно носить с лоферами, кедами или грубыми ботинками на плоской подошве.

Стильные брюки на осень / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Если же дополнить такие брюки структурированным жакетом, минималистичной блузой и остроносыми туфлями-лодочками на каблуке, получится выразительный аутфит в популярной деловой эстетике office siren.

Хейли Бибер в трендовых осенних брюках / Фото из инстаграма инфлюенсерши

Кстати, на днях Дуа Липа продемонстрировала необычную альтернативу классическим шортам или юбкам.