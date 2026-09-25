Базовая обувь на все времена: 5 стильных и универсальных сочетаний с лоферами

Как показывает практика: красивая, качественная и удобная обувь на осень – залог стильных и уютных образов. Поэтому очень важно иметь несколько пар такой обуви, которая подойдет к любому образу и выдержит капризную осеннюю погоду.

Такой обувью вполне могут стать лоферы. Это уже классика, которую стоит иметь в своем гардеробе. 24 Канал собрал для вас беспроигрышные варианты, как носить лоферы осенью. Смотрите, читайте и вдохновляйтесь для создания своих вневременных стильных образов.

С чем носить лоферы осенью

С укороченными джинсами и объемным тренчем. Классика, которая никогда не подведет. Выбирайте джинсы прямого кроя длиной до щиколотки, чтобы можно было показать обувь. Дополните образ белой базовой футболкой или рубашкой, а сверху можно накинуть объемный двубортный тренч. Черные или шоколадные лоферы станут идеальным завершением этого непринужденного городского образа.



Лоферы, джинсы и плащ на осень / Фото из инстаграма Taffy msipa

С носками и юбкой. Тенденция на стиль преппи продолжает удерживать позиции. Сочетание лоферов с белыми, бежевыми или плотными серыми носками придает образу игривости и уюта. Сочетайте такую обувь с юбкой-плиссе, короткой юбкой A-силуэта или трикотажной мини-юбкой, дополнив наряд оверсайз-жакетом или джемпером с V-образным вырезом.



Лоферы с носками и юбкой / Фото из инстаграма Luna Isabellaa

С кожаными штанами и уютным свитером. Игра фактур – один из главных приемов осеннего стиля. Глянцевая или матовая кожа штанов прекрасно контрастирует с мягкой вязкой объемного свитера и гладкой кожей лоферов. Чтобы образ выглядел гармонично, придерживайтесь монохромной или теплой натуральной палитры.



С чем носить лоферы осенью / Фото с Pinterest

С классическим костюмом и водолазкой. Деловой и в то же время современный лук для офиса или важных встреч. Вместо привычных туфель-лодочек или ботинок выберите массивные лоферы на утолщенной подошве. Они сбалансируют строгий крой костюма-двойки (особенно если он оверсайз) и придадут ему нотку непринужденности. Под пиджак наденьте лаконичную тонкую водолазку.



Как стильно носить лоферы / Фото с Pinterest

С трикотажным платьем миди и пальто. Для уютного и теплого осеннего образа сочетайте лоферы с облегающим платьем или прямым трикотажным платьем свободного кроя длины миди. Сверху наденьте классическое шерстяное пальто прямого фасона. Чтобы защититься от холода и сделать акцент, добавьте плотные матовые колготки в тон обуви – это визуально вытянет силуэт.

Лоферы входят в подборку 24 Канала с самыми актуальными базовыми вещами, которые нужны каждой в осенний период.