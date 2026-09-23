Деталь, которая изменит все: этот яркий аксессуар стал главным трендом осени 2026

Часто мы даже не догадываемся, как одна мелкая деталь способна кардинально изменить восприятие всего образа. Пока большинство строит осенние образы вокруг массивной верхней одежды или обуви, стилисты предлагают обратить внимание на аксессуар, который долгое время оставался в тени.

В сезоне осень-зима 2026/27 на пик популярности возвращаются цветные колготки, пишет украинский Vogue. Дизайнеры и стилисты единодушны: нежные и насыщенные оттенки желтого, оранжевого, лилового, зеленого или бордового станут самым простым и эффектным способом освежить любой наряд.

Цветные колготки снова в моде: смотрите фото

Этот тренд имеет прочные исторические корни. Настоящий взрыв моды на красочные чулки произошел еще в 1960-х годах благодаря дизайнерке Мэри Квант. Она сделала их культовым элементом культуры того времени, а модницы во главе с Твигги активно сочетали их с короткими юбками, создавая смелые и игривые ансамбли. Впоследствии цветные акценты на ногах возвращались в 80-х и 2010-х, а сегодня получили новое переосмысление.

Какие колготки в моде осенью 2026 года: смотрите фото

Главное преимущество этого аксессуара – его удивительная универсальность. Современные мировые бренды доказывают, что яркие колготки одинаково удачно смотрятся как со строгими деловыми костюмами и классическими пальто, так и с вечерними нарядами. Однако абсолютными фаворитами этой осени стали насыщенные красные и винные оттенки – именно они чаще всего появлялись на подиумных показах ведущих модных домов.

Модные колготки на осень 2026: смотрите фото

Смело отправляйтесь в магазин и покупайте себе яркие колготки. Любой ваш уже готовый осенний наряд заиграет новыми красками. Под цвет колготок можно подобрать аксессуар, который сделает образ завершенным. Это может быть сумка, ободок на голове или даже цвет ногтей или помады.

И заодно читайте о главных микротрендах этой осени, о которых 24 Каналу рассказала украинская стилистка.