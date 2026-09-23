У сезоні осінь-зима 2026/27 на пік популярності повертаються кольорові колготки, пише український Vogue. Дизайнери та стилісти одностайні: ніжні та насичені відтінки жовтого, помаранчевого, лілового, зеленого чи бордового стануть найпростішим і найефектнішим способом освіжити будь-який аутфіт.

Кольорові колготи знову в моді: дивіться фото

Цей тренд має міцне історичне коріння. Справжній вибух моди на барвисті панчохи відбувся ще в 1960-х роках завдяки дизайнерці Мері Квант. Вона зробила їх культовим елементом культури того часу, а модниці на чолі з Твіггі активно поєднували їх із короткими спідницями, створюючи сміливі та грайливі ансамблі. Згодом кольорові акценти на ногах поверталися у 80-х та 2010-х, а сьогодні отримали нове переосмислення.

Які колготи в моді восени 2026: дивіться фото

Головна перевага цього аксесуара – його дивовижна гнучкість. Сучасні світові бренди доводять, що яскраві колготки однаково вдало мають вигляд як зі строгими діловими костюмами й класичними пальтами, так і з вечірнім вбранням. Проте абсолютними фаворитами цієї осені стали глибокі червоні та винні тони – саме вони найчастіше з'являлися на подіумних показах провідних модних домів.

Модні колготи на осінь 2026: дивіться фото

Сміливо відправляйтеся у магазин і купляйте собі яскраві колготи. Будь-який ваш вже готовий осінній аутфіт заграє новими фарбами. Під колір колгот можна додати аксесуар, який зробить образ завершеним. Це може бути сумка, обруч на голові чи навіть колір нігтів або помади.

І заразом читайте про головні мікротренди цієї осені, про які 24 Каналу розповіла українська стилістка.