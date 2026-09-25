Дакота Джонсон вышла на красную дорожку в "голом" платье, сквозь которое видно нижнее бельё

Дакота Джонсон посетила премьеру психологического триллера "Верити", которая состоялась в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair. В фильме режиссера Майкла Шоволтера, снятом по одноименному роману Коллин Гувер, актриса исполнила главную роль.

Для премьеры актриса выбрала необычный образ, который сразу привлек внимание. О ее наряде, в частности, написало модное издание Vogue.

Дакота Джонсон надела светлое кружевное платье американской дизайнерки Коллин Аллен. Наряд имел многослойный воротник и глубокое V-образное декольте, а его главной особенностью стала полупрозрачная ткань. Под платьем Дакота надела черный комплект нижнего белья от Fleur du Mal, который хорошо просвечивал сквозь кружево.

Завершили образ актрисы черные босоножки на высоких каблуках, тонкая золотая цепочка с подвеской в виде сердечка, браслет и несколько колец с бриллиантами.

Кстати, в этом году образы с эффектом обнаженности уже успели стать заметным трендом на красных дорожках. Ранее публику удивила и Маргарет Кволли – актриса появилась на мероприятии в "голых сандалиях".