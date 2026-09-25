Для прем'єри акторка обрала незвичайний образ, який одразу привернув увагу. Про її вбрання, зокрема, написало модне видання Vogue.

Дакота Джонсон одягнула світлу мереживну сукню американської дизайнерки Коллін Аллен. Вбрання мало багатошаровий комір і глибоке V-подібне декольте, а його головною особливістю стала напівпрозора тканина. Під сукнею Дакота одягнула чорний комплект білизни від Fleur du Mal, який було добре видно крізь мереживо.

Завершили образ акторки чорні босоніжки на високих підборах, тонкий золотий ланцюжок із підвіскою-сердечком, браслет і кілька каблучок із діамантами.

До слова, цього року образи з ефектом оголеності вже встигли стати помітним трендом на червоних доріжках. Раніше здивувала публіку й Маргарет Кволлі – акторка з'явилася на заході в "голих сандалях".