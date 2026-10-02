Даша Квиткова показала, как составить стильный городской образ с рубашкой в клетку

Многослойность осенью может быть не только теплой, но и изящной. Нужно лишь правильно сочетать непринужденный гранж с лаконичными базовыми вещами.

Инфлюенсерка Даша Квиткова в своем инстаграме поделилась свежим осенним нарядом, который идеально подойдет для осенней городской погоды. Блогерка показала стильный способ носить уютную клетчатую рубашку и дополнила образ изящным маникюром.

Основой стильного аутфита Даши стала свободная рубашка в красно-серую клетку из фактурного материала с потертыми краями, под которую она надела лаконичную белую футболку. Этот уютный верх она сочетала с белоснежными джинсами прямого кроя с высокой посадкой и остроносыми серыми ботильонами.



Квиткова в белых джинсах и клетчатой рубашке / Скрин из сториз

Завершающим штрихом образа стал нюдовый розовый маникюр на короткие ногти – чистое, аккуратное покрытие, которое не перегружает ансамбль и подчеркивает нежность рук.



Нюдовый маникюр Даши Квитковой / Скрин из Stories

Как носить клетчатую рубашку осенью

Этот образ ценен своей универсальностью и возможностью легкой трансформации под любую погоду. Если на улице станет прохладнее, поверх рубашки можно накинуть объемное шерстяное пальто серого или бежевого цвета или кожаную куртку, а также подобрать массивную кожаную сумку-тоут.

А для вечернего выхода достаточно заменить остроносые ботильоны на минималистичные туфли на каблуке, расстегнуть еще несколько пуговиц рубашки и добавить массивные золотые серьги-кольца.

Образ Даши Квитковой с клетчатой рубашкой: смотрите видео

Клетчатая рубашка – это настоящий конструктор для гардероба. Чтобы она выглядела современно, носите ее заправленной асимметрично (только с одной стороны) или полностью расстегнутой поверх топа или платья-комбинации.

Также ее можно завязывать на бедрах поверх кожаных штанов или джинсов, создавая непринужденный эффект многослойности. Главное правило – сочетать яркую клетку с однотонными базовыми вещами, чтобы сохранить баланс.

Кстати, недавно Даша Квиткова побывала на шоу L’Oréal в Париже и показала роскошные образы от украинских дизайнеров.