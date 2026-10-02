Інфлюенсерка Даша Квіткова у своєму інстаграмі поділилася свіжим осіннім аутфітом, який ідеально підійде для осінньої міської погоди. Блогерка показала стильний спосіб носити затишну картату сорочку та доповнила образ витонченим манікюром.

Основою стильного аутфіту Даші стала вільна сорочка у червоно-сіру клітинку з фактурного матеріалу та з потертими краями, під яку вона одягла лаконічну білу футболку. Цей затишний верх вона поєднала з білосніжними джинсами прямого крою з високою посадкою та гостроносими сірими ботильйонами.



Квіткова у білих джинсах та картатій сорочці / Скрин сториз

Завершальним штрихом образу став нюдовий рожевий манікюр на короткі нігті – чисте, акуратне покриття, яке не перевантажує ансамбль і підкреслює ніжність рук.



Нюдовий манікюр Даші Квіткової / Скрин сториз

Як носити картату сорочку восени

Цей образ цінний своєю універсальністю та можливістю легкої трансформації під будь-яку погоду. Якщо на вулиці стане прохолодніше, поверх сорочки можна накинути об'ємне вовняне пальто сірого або бежевого кольору або шкірянку, а також підібрати масивну шкіряну сумку-тоут.

А для вечірнього виходу достатньо змінити гостроносі ботильйони на мінімалістичні підбори, розстебнути ще кілька ґудзиків сорочки та додати масивні золоті сережки-кільця.

Образ Даші Квіткової з картатою сорочкою: дивіться відео

Картата сорочка – це справжній конструктор для гардероба. Аби вона мала сучасний вигляд, носіть її заправленою асиметрично (тільки з одного боку) або повністю розстібнутою поверх топа чи сукні-комбінації.

Також її можна зав'язувати на стегнах поверх шкіряних штанів чи джинсів, створюючи невимушений ефект багатошаровості. Головне правило – поєднувати активну клітинку з однотонними базовими речами, щоб зберегти баланс.

До речі, нещодавно Даша Квіткова побувала на шоу L’Oréal у Парижі й показала розкішні образи від українських дизайнерів.