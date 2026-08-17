Не только вышитые рубашки и платья: 5 оригинальных идей образа ко Дню Независимости

День Независимости, 24 августа, уже совсем близко, так что самое время спланировать свой праздничный наряд без спешки и долгих раздумий у зеркала. Мы здесь, чтобы помочь вам в этом и вдохновить.

Главный праздник страны – прекрасный повод выйти за рамки привычного повседневного джинсового дресс-кода и придать наряду особого настроения. Современная украинская мода предлагает сотни интересных интерпретаций патриотического стиля: от аутентичной этнической одежды и сложных вышитых платьев до минималистичных костюмов с праздничными акцентами.

5 идей, в чем встретить День Независимости

Современное льняное платье с вышивкой. Конечно же, этот образ мы не могли обойти стороной. Альтернатива обычной рубашке – длинное или миди-платье из натурального льна с этническими мотивами. Выбирайте свободный крой, качественные фактуры и сдержанную цветовую гамму (например, молочный, глубокий голубой или терракотовый). Сочетайте с лаконичными босоножками или лоферами, чтобы образ оставался легким и не перегруженным.



Белая рубашка с вышивкой на День Независимости / Khrystyna Rachytska

Монохромный костюм с акцентным украшением. Если вы любите лаконичные, базовые комплекты с брюками или юбками, то наборы в белом, бежевом или голубом цвете будут уместны в День Независимости. Главным семантическим центром в этом случае могут стать аксессуары: массивная силянка из бисера, современный дукач, яркое керамическое колье.



В чем пойти на День Независимости / коллаж 24 Канала

Вышитая рубашка с джинсами или широкими брюками. Классическое современное сочетание, которое всегда работает на отлично. Чтобы подчеркнуть настроение момента, выбирайте рубашку с вышивкой белым по белому или с контрастной геометрией, но сочетайте ее не с банальными классическими брюками, а с широкими джинсами-палаццо или структурированными льняными брюками.



Вышиванка с джинсами / Park Avenue

Колорблок в национальных оттенках. Составить праздничный комплект можно и без прямого использования этнических элементов, сыграв на сочетании цветов. Голубая шелковая блуза в паре с песочными или желтыми брюками или джинсами создадут дуэт, который сразу воспринимается контекстуально, но остается максимально изысканным и уместным для любой локации.



Желтая блуза и синие джинсы на День Независимости / фото из инстаграма

Платье-рубашка с этническим поясом. Универсальный и удобный вариант для длительных прогулок по городу. Базовое хлопковое платье-рубашку свободного кроя можно преобразить с помощью одного аксессуара – тканой крайки или кожаного ремня с традиционным орнаментом. Это также может быть базовый льняной костюм, украшением которого станет стильный этно-аксессуар.



Белый костюм с этническим поясом / Рутения

Выбирайте тот вариант, в котором вы будете чувствовать себя свободно, гармонично и максимально уверенно. И придерживайтесь правила 7 баллов, которое поможет создать гармоничный образ.