Настоящая копия мамы: 18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале

18-летняя дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, на этой неделе впервые посетила Венецианский кинофестиваль, где состоялась премьера ее нового фильма "Отец Джо" (Father Joe) режиссера Бартелеми Гроссмана. Вместе с ней в картине снялись Кифер Сазерленд и Аль Пачино.

Во время фестиваля Эвер Андерсон успела примерить сразу несколько эффектных образов. Подробно об этих нарядах юной актрисы рассказало модное издание VOGUE.

Сначала Эвер Андерсон посетила пресс-день, посвященный фильму. Для него она выбрала винтажное полупрозрачное белое шелковое платье 1930-х годов. Она нашла его в винтажном магазине Avalon Vintage в Лос-Анджелесе. Актриса дополнила наряд украшением Christian Dior 1980-х годов и серьгами, которые также приобрела в Avalon Vintage. Завершили образ зеленые туфли и мягкий кожаный клатч жемчужного оттенка от Dior.

Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images

Для фотосессии и премьеры фильма для Андерсон подготовили еще два образа от Джонатана Андерсона, креативного директора Dior. Одним из них стало нежно-розовое платье без бретелек из коллекции Dior осень-2026. Наряд напоминал цветок: на нем были плиссированные детали, похожие на лепестки, которые двигались вместе с актрисой. Образ дополнили изящные каблуки.

Дочь Миллы Йовович на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images

Для официальной премьеры "Отца Джо" Эвер выбрала более яркий и блестящий образ – фактурное платье-комбинацию с декором из коллекции Dior Resort 2027. По словам Эвер, наряд напоминал стиль эпохи джаза. Платье было украшено цветочными пайетками и блестками. Свой образ Андерсон дополнила светлыми туфлями на каблуках, которые также имели декоративные элементы в виде цветов.

Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images

Кстати, ранее мы писали о самых ярких образах звезд на открытии Венецианского фестиваля 2026 года.