В "рваном" платье от кутюр: 22-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила образом

22-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя очаровала своим внешним видом на публике.

Дева Кассель появилась на премьере фильма "Призрак оперы" в Париже в необычном "рваном" платье от британского дизайнера Кристиана Коуэна. На стильный образ актрисы обратило внимание модное издание Cosmopolitan.

На днях Дева Кассель посетила парижскую премьеру "Призрака оперы", в котором она играла главную роль. Для выхода в свет актриса выбрала черное драпированное платье с ажурными деталями и эффектом рваной ткани.

Образ Дева дополнила черными мюлями с открытым носком и небольшими серьгами.

Волосы модель зачесала набок, подчеркнув свои естественные локоны, а в макияже она сделала ставку на сияющий финиш и нюдовые оттенки.

Дева Кассель / Фото Getty Images

Добавим, что Дева Кассель развивается сразу в двух сферах – кино и моде. Она участвовала в рекламных кампаниях известных люксовых брендов и посещала престижные модные показы. В то же время девушка активно строит актерскую карьеру. Помимо "Призрака оперы", Дева Кассель сыграла в сериале "Гепард", а также в фильмах "Нулевой час: Рождение Христа" и "Прекрасное лето".

Ранее 18-летняя дочь Миллы Йовович, которую называют настоящей копией актрисы, дебютировала на Венецианском кинофестивале.