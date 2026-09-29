Дева Кассель з'явилася на прем'єрі фільму "Привид Опери" в Парижі у незвичайній "подертій" сукні від британського дизайнера Крістіана Коуена. На стильний образ акторки звернуло увагу модне видання Cosmopolitan.

Днями Дева Кассель відвідала паризьку прем'єру "Привида Опери", у якому зіграла головну роль. Для виходу на публіку акторка обрала чорну драпіровану сукню з ажурними деталями та ефектом рваної тканини.

Образ Дева доповнила чорними мюлями з відкритим мисом і невеликими сережками.

Волосся модель зачесала набік, підкресливши свої природні кучері, а у макіяжі вона зробила ставку на сяйливий фініш і нюдові відтінки.

Дева Кассель / Фото Getty images

Додамо, що Дева Кассель розвивається одразу у двох сферах – кіно та моді. Вона брала участь у рекламних кампаніях відомих люксових брендів і відвідувала престижні модні покази. Водночас дівчина активно будує акторську кар'єру. Окрім "Привида Опери", Дева Кассель зіграла в серіалі "Гепард", а також у фільмах "Нульова година: Народження Христа" та "Прекрасне літо".

Раніше 18-річна донька Мілли Йовович, яку називають справжньою копією акторки, дебютувала на Венеційському кінофестивалі.