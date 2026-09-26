Этот осенний образ от Джиджи Хадид взрывает интернет: его довольно легко повторить

Насыщенный коричневый цвет, уютные фактуры и удобная обувь создают идеальный образ для стильного межсезонья. Супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала в Милане практичный наряд, который легко станет вашим главным осенним fashion-референсом.

Как сообщает издание Cosmopolitan, для прогулки по итальянской столице моды во время Миланской недели моды модель выбрала "лук", сочетающий непринужденные пропорции, теплые оттенки и функциональные аксессуары. Основой ее городского наряда стал полосатый лонгслив, который она дополнила темно-коричневыми вельветовыми штанами, черными лоферами и сумкой карамельного цвета.

Стильный осенний образ на каждый день от Джиджи Хадид

Для своего выхода Джиджи Хадид выбрала оверсайз-свитер с длинными рукавами от Prada персикового оттенка в фиолетовую полоску. Небольшой нагрудный карман и слегка потертая фактура придают верху легкий эффект "вещи с историей", что очень стильно смотрится в осенних нарядах. Такой фасон позволяет чувствовать себя свободно, сохраняя непринужденные пропорции силуэта.

Модель заправила лонгслив в прямые темно-коричневые вельветовые штаны средней посадки и подчеркнула талию кожаным ремнем в тон. Вельветовая фактура придала образу звезды глубину и уют, к тому же она имеет легкий оттенок студенческой формы из американских колледжей.

Что касается обуви, то Хадид для своего выхода выбрала черные лоферы от The Row из мягкой кожи с плиссированной фактурой и расписанной вручную подошвой. По словам редакторов издания, они сделали даже самый простой наряд более изысканным и гармоничным.

Главной изюминкой образа стала карамельная кожаная сумка Pocket от Miu Miu с несколькими карманами. Свой "лук" Джиджи дополнила солнцезащитными очками и небрежным пучком.

Кстати, на днях Хадид продемонстрировала модный головной убор, который неожиданно станет популярным этой осенью.