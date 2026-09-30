Не только джинсы: эти вещи из денима обязательно должны быть в осенне-зимнем гардеробе

Когда речь заходит о практичном осенне-зимнем гардеробе, наше воображение чаще всего останавливается на привычной паре джинсов. Однако деним давно вышел за рамки классических штанов и стал основной для стилистических экспериментов.

В этом сезоне стилисты предлагают нам по-новому взглянуть на джинсовую фактуру и сделать акцент на более выразительных вещах, которые придают нарядам характера и не требуют сложных стилистических решений.

Если вы хотите обновить повседневные луки на осень-зиму без кардинальных изменений, самое время пополнить базис уютными и структурированными вещами. 24 Канал собрал для вас главные вещи из денима, которые легко впишутся в холодный сезон и позволят по-новому взглянуть на привычный материал.

Джинсовый комбинезон

Множество мировых звезд выбирают для повседневной жизни джинсовые комбинезоны. Некоторое время этот элемент гардероба находился в тени и даже в категории антитрендов. Однако в этом году комбинезоны из денима вернули себе былую популярность.



Джинсовый комбинезон на осень / Фото с Pinterest

Юбки миди и макси из денима

Атмосфера 70-х и 90-х снова в моде, поэтому смело можете вернуть в свой гардероб джинсовые юбки макси и миди в духе тех лет. Сочетайте этот деним с уютными свитерами, натуральными рубашками и фактурными жилетками. Плотная джинсовая юбка может стать отличной альтернативой джинсам, которую можно будет носить даже зимой.



Джинсовая юбка на осень и зиму / Фото с Pinterest

Джинсовая куртка

Успейте создать и насладиться образами с джинсовой курткой, пока еще позволяет погода. Классический вариант в духе 90-х подойдет идеально. Цвет денима выбирайте по своему вкусу – это может быть насыщенный синий, светло-голубой или серый. Любой вариант сейчас уместен.



С чем носить джинсовую куртку осенью / Фото с Pinterest

Осенние образы трудно представить без джинсов, поэтому мы о них тоже не забыли. Обратите внимание на модную модель джинсов в стиле бохо, которую недавно продемонстрировала Дженнифер Лопес.