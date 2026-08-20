Все модницы уже охотятся за ними: эти джинсы вновь возглавили список главных осенних трендов

Джинсовая мода вновь удивила новым горячим трендом, который очень легко повторить дома. В этом сезоне в центре внимания оказался простой и очень выразительный стилистический прием.

Различные фасоны джинсов то появляются, то исчезают с модного Олимпа. Если слишком узкие модели сезона осень-зима 2024 – 2025 пользовались популярностью недолго, то свободные мешковатые фасоны и джинсы-сигареты держатся на вершине гораздо дольше, пишет издание Vogue. На этот раз они выглядят особенно эффектно благодаря выразительным широким подворотам на штанинах.

Трендовые джинсы на осень 2026

Главная привлекательность трендовых джинсов с выразительными подкатами заключается в их легкой непринужденности и свободе. Чтобы повторить этот стильный акцент, достаточно просто немного небрежно закатать штанины наружу, а при необходимости закрепить их парой потайных стежков.

Наиболее эффектно отвороты смотрятся на прямых или просторных силуэтах оверсайз, ведь качественный плотный деним прекрасно держит форму, гармонично подчеркивает лодыжки и придает повседневному образу выразительную структуру и динамику.

Искать свежие идеи для создания безупречных аутфитов стилисты советуют в образах Кристен Стюарт, Кендалл Дженнер, Виктории Бекхэм и Рианны. Однако главной иконой такого стиля остается Дженнифер Энистон. Ее легендарные архивные снимки начала 2000-х годов, где свободные брюки с широкими отворотами контрастируют с изящными босоножками на каблуках, до сих пор вдохновляют инфлюенсеров по всему миру и собирают тысячи лайков в соцсетях.

Повторить горячий осенний хит невероятно просто, ведь для этого даже не обязательно отправляться на шопинг – достаточно самостоятельно подвернуть любимую пару из собственного гардероба. В то же время для тех, кто предпочитает безупречную симметрию и готовые решения, известные бренды выпустили специальные линейки с фабрично зафиксированными манжетами.

Смело сочетайте такие джинсы с массивными лоферами, белыми кедами, уютными свитерами большой вязки или классическими тренчами. А чтобы сделать свои осенние "луки" еще более выразительными и добавить им смелых акцентов, обратите внимание на верхнюю одежду. Ранее мы уже рассказывали о горячих трендах осени 2026 года, которые освежат гардероб и помогут выйти за рамки привычного классического кроя.