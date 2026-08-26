Гардероб на переходный период: 5 простых советов, которые помогут плавно перейти от лета к осени

Межсезонье всегда испытывает наш комфорт: утренний прохладный ветер заставляет укутываться в куртку, а дневное солнце напоминает о лете. Но для такого периода у стилистов есть свои проверенные приемы, которые вам стоит принять во внимание.

Эти приемы помогут легко пережить межсезонье без лишних усилий, пишет ELLE. Главное – научиться правильно сочетать вещи из разных сезонов, чтобы не тратить деньги на полностью новый гардероб, а просто по-новому взглянуть на уже имеющуюся базовую одежду в вашем шкафу.

Добавляем легкий верхний слой

Не спешите доставать тяжелые пальто или утепленные куртки, а вот классический тренч или стильная ветровка станут спасением в прохладное утро. Секрет актуального образа заключается в контрастах: попробуйте сочетать легкую ветровку не со спортивной одеждой, а с более нарядными элементами гардероба. Если вы все еще носите любимые шорты или мини-юбку, удлиненный плащ станет идеальным выбором, который сбалансирует образ.

Базовый слой меняем на сезонный

Укороченные топы и майки постепенно уступают место лонгсливам, трикотажным поло и тонким свитерам из кашемира или мериноса. Отличным решением для утренней прохлады также станут вязаные жилеты – они прекрасно согревают в нужных местах, но сохраняют легкий летний настрой. Если же температура стремительно падает, смело оставляйте любимые свободные шорты или кюлоты, дополнив их объемным невесомым свитером.



Черные кюлоты с серым свитером / Фото с Pinterest

Экспериментируем с нижним слоем

Сентябрь – идеальное время, чтобы дать второе дыхание любимым летним платьям. Например, легкое мини-платье можно утеплить с помощью тонкого лонгслива или приталенной рубашки, надетой под низ. А если на улице совсем прохладно, то попробуйте смелый стилистический прием с подиума – наденьте любимые прямые джинсы прямо под платье.

Сохраняем лето в цветных акцентах

Не стоит резко прятать яркие цвета в шкаф только потому, что лето подходит к концу. Сочные акценты прекрасно оживляют более сдержанные осенние ансамбли. Это могут быть заметные аксессуары: объемная резинка для волос, трендовая шапка-таблетка глубокого оттенка, контрастная сумка или эффектная брошь-цветок в стиле модных домов. Дополнить образ помогут яркие атласные балетки или туфли насыщенных цветов.



Яркие акценты в осеннем образе / Фото с Pinterest

Делаем ставку на носки и гольфы

Ранняя осень дает зеленый свет стилизации с открытыми ногами, дополненными высокими носками или гольфами. Сейчас этот аксессуар находится на пике популярности и позволяет уверенно носить любимые юбки даже в прохладные дни. Выбирайте модели базовых или глубоких оттенков – благородного серого, шоколадного или насыщенного красного, которые гармонично дополнят ваш новый сезонный образ.

К этим советам идеально вписывается осенний тренд этого года – носки на показ.