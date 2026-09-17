Это окрашивание сводит с ума осенью: кому оно на самом деле идет

Осенью, когда природа меняет свои краски, возникает желание освежить образ и придать ему особый уют и тепло. Модные бьюти-эксперты предлагают обратить внимание на окрашивание, которое обещает стать самым горячим хитом сезона.

Как отмечают бьюти-эксперты издания Myself, с наступлением холодного сезона тыква не только возвращается в меню уютных кафе, но и становится главным трендом в окрашивании волос. Этот теплый и изысканный оттенок мгновенно освежает образ и придает ему особый осенний шарм.

Самое модное окрашивание осени 2026 года

Тренд pumpkin spice hair вдохновлен красками осенней листвы и сочной тыквы. Он сочетает в себе вариации медных, коричневых и глубоких красных оттенков, которые визуально придают прическе объем и роскошный блеск.

Палитра этой окраски чрезвычайно гибкая, поэтому ваш колорист может подобрать идеальный тон под любой цветотип. В частности, оттенок может быть более светлым, насыщенно-золотистым или с глубоким темным подтоном.

Как выглядит модное окрашивание pumpkin spice hair / Фото Pinterest

Длина волос не имеет никакого значения, ведь медно-рыжие переливы выглядят одинаково привлекательно как на лаконичном бобе, так и на длинных ухоженных волосах.

Впрочем, важно помнить, что исходный цвет прядей по-разному воспринимает пигмент. Так, на светлой основе оттенок получится более ярким и выразительным, а на темной – даст сдержанный, изысканный отблеск.

Если же вы сомневаетесь в выборе оттенка, лучше обратиться к профессиональному стилисту в салоне. Мастер подскажет вариант цвета, который лучше всего подчеркнет оттенок вашей кожи и глаз.

К сведению! Чтобы обновленный цвет как можно дольше оставался свежим и насыщенным, важно использовать специальные средства по уходу за окрашенными волосами. Они бережно очищают и разглаживают кутикулу и одновременно предотвращают быстрое вымывание пигмента.

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