Гвинет Пэлтроу показала идеальный аксессуар на осень: модель сумки, которая и стильная, и универсальная

Практичность и утонченная элегантность объединились в главном фаворите предстоящего осеннего сезона. Актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала безупречный повседневный образ с вместительной сумкой-тоут, которая обещает стать главным хитом женского гардероба.

Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу не раз доказывала, что настоящая роскошь заключается в простоте и изысканных деталях. Во время выхода в Западном Голливуде актриса появилась с ярко-синей текстильной сумкой The Perfect Weekday Tote от бренда Alex Mill, которая мгновенно привлекла внимание всех модных обозревателей, пишет Women and Home.

Почему стоит обратить внимание на структурированную сумку-тоут

Текстильные сумки-шопперы уже давно остаются базовым элементом гардероба, однако этой осенью они выходят на новый уровень. Модель от Alex Mill сочетает в себе классический хлопковый канвас с четкой геометрической формой, короткими ручками и возможностью персонализации.

Гвинет Пэлтроу с синей сумкой-тоут: смотрите фото

Главное преимущество этой модели – ее практичность и большая вместимость. Сумка легко вмещает ноутбук, косметичку и другие необходимые мелочи, что делает ее идеальным спутником для рабочих будней или путешествий. Помимо Гвинет, подобные модели уже выбрали Джулия Робертс и Трейси Эллис Росс.

Актриса украсила свою сумку личной монограммой GPF. Модель продается в различных оттенках: от насыщенного синего и ярко-красного до нейтральных черного, хаки и молочного.



Модная сумка-тоут на осень / Фото бренда



Розовая сумка на осень от Alex Mill / Фото бренда

Формула элегантного образа от Гвинет Пэлтроу

Стилизация звезды – это идеальный пример того, как одна яркая деталь способна мгновенно освежить минималистичный монохромный наряд. Гвинет выбрала насыщенный синий цвет аксессуара, который выгодно смотрится на фоне классической палитры.

Основу ее образа составили черные широкие брюки-палаццо и облегающий молочно-белый кашемировый кардиган. Вместо каблуков актриса отдала предпочтение изящным туфлям Мэри Джейн на плоской подошве, подчеркнув, что комфортный повседневный лук может выглядеть максимально роскошно.

Как адаптировать тренд в свой гардероб

Выбирайте нейтральную основу: сочетание лаконичных брюк и качественного трикотажа создает изысканный фон. Делайте акцент на цвете: если весь наряд выполнен в сдержанной гамме, именно насыщенная сумка добавит нужной динамики. Отдавайте предпочтение удобной обуви: элегантные балетки или модели Мэри Джейн создают непринужденный и изысканный силуэт.

Не бойтесь экспериментировать с яркими акцентами и выбирайте практичные вещи, в которых будете чувствовать себя уверенно и гармонично. Также вам пригодятся эти полезные советы от стилистов по поводу переходного гардероба – от лета к осени.