Зірка Голлівуду Гвінет Пелтроу неодноразово доводила, що справжня розкіш полягає у простоті та вишуканих деталях. Під час виходу в Західному Голлівуді акторка з'явилася з яскраво-синьою текстильною сумкою The Perfect Weekday Tote від бренду Alex Mill, яка миттєво привернула увагу всіх модних оглядачів, пише Women and Home.

Чому варто звернути увагу на структуровану сумку-тоут

Текстильні шопери вже тривалий час залишаються базою гардероба, проте цієї осені вони виходять на новий рівень. Модель від Alex Mill поєднує класичний бавовняний канвас із чіткою геометричною формою, короткими ручками та можливістю персоналізації.

Гвінет Пелтроу із синьою сумкою-тоут: дивіться фото

Головна перевага цієї моделі – її практичність та висока місткість. Сумка легко вміщує ноутбук, косметичку та інші необхідні дрібниці, що робить її ідеальним супутником для робочих буднів чи подорожей. Окрім Гвінет, схожі модельні рішення вже обрали Джулія Робертс та Трейсі Елліс Росс.

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Акторка прикрасила свій екземпляр особистою монограмою GPF. Модель продається у різноманітних відтінках: від глибокого синього та яскраво-червоного до нейтральних чорного, хакі й молочного.



Модна сумка-тоут на осінь / Фото бренду



Рожева сумка на осінь від Alex Mill / Фото бренду

Формула елегантного образу від Гвінет Пелтроу

Стилізація зірки – це ідеальний приклад того, як одна яскрава деталь здатна миттєво освіжити мінімалістичний монохромний аутфіт. Гвінет обрала насичений синій колір аксесуара, який має виграшний вигляд на тлі класичної палітри.

Основу її образу склали чорні широкі штани палаццо та прилеглий молочно-білий кардиган із кашеміру. Замість підборів акторка надала перевагу витонченим туфлям Мері Джейн на пласкій підошві, підкресливши, що комфортний повсякденний лук може мати максимально розкішний вигляд.

Як адаптувати тренд у свій гардероб

Обирайте нейтральну основу: поєднання лаконічних штанів та якісного трикотажу створює вишукане тло. Робіть акцент на кольорі: якщо весь аутфіт виконано у стриманій гамі, саме якраз насичена сумка додасть потрібної динаміки. Надавайте перевагу комфортному взуттю: елегантні балетки або моделі Мері Джейн створюють розслаблений та елегантний силует.

Не бійтеся експериментувати з яскравими акцентами та обирайте практичні речі, у яких будете почуватися впевнено та гармонійно. Також вам знадобляться ці корисні поради від стилістів щодо перехідного гардероба – від літа до осені.