Хейли Бибер показала непринужденный осенний образ, вдохновленный эстетикой 90-х

Модель Хейли Бибер уже давно стала главной музой городского минимализма, а ее уличному стилю присуща особая легкость и непринужденность. Основательница бренда Rhode в очередной раз доказывает: чтобы выглядеть дорого и элегантно, совершенно не обязательно усложнять образ дополнительными деталями или яркими акцентами.

Недавно модель продемонстрировала идеальный непринужденный наряд для ранней осени, вдохновленный эстетикой 90-х годов. Берите на заметку и переосмысливайте этот образ для себя. Для выхода в Беверли-Хиллз вместе с мужем Джастином Бибером звезда выбрала простую, но безупречно продуманную формулу.

Основой наряда стал лаконичный белый кроп-топ с круглым вырезом, который Хейли скомбинировала с черными атласными штанами прямого кроя с низкой посадкой. Сверху модель накинула классический укороченный тренч бежевого оттенка.

Хейли Бибер в осеннем образе в духе 90-х: смотрите фото

Особое внимание привлекают детали и обувь, которая визуально вытягивает силуэт и делает повседневный комплект изысканным. Вместо привычных кроссовок или ботильонов Бибер выбрала черные вьетнамки на каблуке kitten heel – тренд, пришедший к нам прямо из 90-х. Завершающими штрихами стали вместительная черная кожаная сумка-тоут, узкие солнцезащитные очки прямоугольной формы и минималистичные украшения.

Что носит Хейли Бибер осенью: смотрите фото

И хотя синоптики обещают нам бабье лето, думаем, что вьетнамки вы уже не захотите надевать. Поэтому предлагаем заменить их в рамках этого наряда на классические лоферы или балетки, которые в этом сезоне максимально актуальны.

Кстати, ранее Хейли уже показывала нам подобную комбинацию с топом, тренчем и шлепанцами на каблуке. Такой прием показывает, как с помощью правильно подобранной верхней одежды и акцентной обуви можно легко адаптировать любимые летние вещи для уютного осеннего гардероба.

Образ Бибер составлен из базовых вещей, которые стоит иметь в своем гардеробе. Ловите от 24 Канала подборку вещей, которые легко сочетаются с другими деталями гардероба.