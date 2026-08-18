Энн Хэтэуэй выбирает украинское: какие платья наших брендов носила голливудская звезда

Украинские бренды все чаще появляются на голливудских красных дорожках. На этот раз внимание к украинской моде привлекла Энн Хэтэуэй – актриса выбрала эффектный красный наряд для публичного выхода.

Интересно, что это уже не первый случай, когда звезда отдает предпочтение украинским дизайнерам. Какие наши бренды выбирала Энн Хэтэуэй – смотрите далее в материале 24 Канала.

Энн Хэтэуэй как минимум дважды появлялась в нарядах украинских брендов, и оба раза это произошло в 2026 году. На днях актриса вместе со своей стилисткой Эрин Уолш выбрала платье Loulou Dress от J'amemme для появления на Disney Entertainment Showcase. Энн Хэтэуэй вышла на публику в ярко-красном длинном платье с открытыми плечами, приталенным верхом и пышным подолом.

Особое внимание привлекает юбка наряда – многочисленные складки образуют объемный каскад, похожий на лепестки. Легкая плиссированная ткань красиво колышется при ходьбе, а насыщенный красный цвет делает образ еще более выразительным.

Актриса дополнила платье сдержанными украшениями и собрала волосы, оставив наряд главным акцентом образа.

В апреле актриса посетила премьеру фильма "Мать Мария" в Нью-Йорке в платье от Lever Couture – бренда, основанного украинской дизайнеркой Лесей Верлингьери. Тогда звезда выбрала светлое платье из коллекции Anatomy of Identity ("Анатомия идентичности"). Платье сочетало в себе прозрачную сетку, легкие слои органзы, драпировку и объемную юбку с асимметричным разрезом.

Накануне Дженнифер Лопес очаровала необычным образом от украинского бренда в Лос-Анджелесе.