Цікаво, що це вже не перший випадок, коли зірка віддає перевагу українським дизайнерам. Які наші бренди обирала Енн Гетевей – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Енн Гетевей щонайменше двічі з'являлася у вбранні українських брендів, і обидва випадки припали на 2026 рік. Днями акторка разом зі своєю стилісткою Ерін Волш обрала Loulou Dress від J'amemme для появи на Disney Entertainment Showcase. Енн Гетевей вийшла на публіку в яскраво-червоній довгій сукні з відкритими плечима, приталеним верхом і пишним подолом.

Особливу увагу привертає спідниця вбрання – численні складки утворюють об'ємний каскад, схожий на пелюстки. Легка плісирована тканина красиво рухається під час ходи, а насичений червоний колір робить образ ще виразнішим.

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Акторка доповнила сукню стриманими прикрасами та зібрала волосся, залишивши вбрання головним акцентом образу.

У квітні акторка відвідала прем'єру фільму "Мати Марія" в Нью-Йорку в сукні від Lever Couture – бренду, заснованого українською дизайнеркою Лесею Верлінг'єрі. Тоді зірка обрала світле вбрання з колекції Anatomy of Identity ("Анатомія ідентичності"). Сукня поєднувала прозору сітку, легкі шари органзи, драпірування та об'ємну спідницю з асиметричним розрізом.

Напередодні Дженніфер Лопес зачарувала незвичайним образом від українського бренду в Лос-Анджелесі.