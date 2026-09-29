От них отказываются все модницы: 6 устаревших моделей осенней обуви

Обувь, как и любая деталь образа, играет важную роль в создании общей атмосферы. Если образ будет составлен из модных вещей, а обувь окажется устаревшей, то он автоматически превратится в "просроченный" лук.

Чтобы этого не случилось – делимся главными антитрендами в обуви этой осени. От этих моделей отказались все модницы, пишет In Style. Не спешите выбрасывать, но отложите до следующего возвращения.

Вместо массивных "папиных" кроссовок – аккуратный плоский силуэт

Громоздкие кроссовки с огромной подошвой окончательно уходят в антитренды из-за своей тяжести. Им на смену приходят максимально лаконичные и тонкие модели – низкие спортивные силуэты и гибриды с балетками, которые делают стопу изящной и не утяжеляют образ.



Массивные кроссовки вышли из моды / Фото с Pinterest

Вместо грубых берцев на шнурках – высокие сапоги до колена

Массивные грубые ботинки в стиле милитари теряют актуальность и уступают место высоким сапогам. Изящные высокие модели до колена, варианты с отворотами или даже ботфорты придают осеннему гардеробу гораздо больше элегантности и статуса.



Массивная обувь на шнурках стала антитрендом / Фото с Pinterest

Вместо массивных лоферов на грубой подошве – мюли и сабо

Лоферы на слишком толстой, грубой платформе за последние сезоны успели надоесть и уступают место более легким моделям. Модная альтернатива – элегантные мюли и сабо без задника, которые выглядят так же лаконично, но не перегружают образ.



Лоферы на массивной подошве вышли из моды / Фото с Pinterest

Вместо сетчатой обуви – классические закрытые балетки

Летние сетчатые балетки осенью окончательно становятся антитрендом из-за своей непрактичности. Их стоит заменить на классику из плотной кожи или замши: они сохраняют легкость, но гораздо лучше подходят для прохладной погоды.



Сетчатая обувь стала антитрендом / Фото с Pinterest

Вместо ботильонов, облегающих ногу – туфли-лодочки с острым носком

Ботильоны с узким голенищем, которые постоянно приходится прятать под штанами, уступают место остроносым туфлям-лодочкам. Они изящно удлиняют ногу и создают красивый акцент, который не нужно скрывать под джинсами или штанами.



Ботильоны, облегающие ногу, уже не в моде / Фото с Pinterest

Вместо базовых белых кедов – выразительные фактуры и принты

Простые и лаконичные белые кеды хоть и являются уже классикой, в этом сезоне остаются в тени. Этой осенью их вытесняют модели с ярким характером – из мягкой замши, с анималистическим принтом или фактурными деталями, которые придают образам глубины.



Белые кроссовки отошли на второй план в моде / Фото с Pinterest

И раз уж мы заговорили об антитрендах, то вот полный список вещей, которые стилистка Галина Денисюк советует отправить в дальний угол шкафа.