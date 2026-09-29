Щоб такого не сталося – ділимося головними антитрендами взуття цієї осені. Від цих моделей відмовилися усі модниці, пише In Style. Не поспішайте викидати, але відкладіть до наступного повернення.

Замість масивних "татових" кросівок – акуратний плоский силует

Громіздкі кросівки з велетенською підошвою остаточно відправляються в антитренди через свою важкість. Їм на зміну приходять максимально лаконічні й тонкі моделі – низенькі спортивні силуети та гібриди з балетками, які роблять стопу витонченою та не обтяжують образ.



Масивні кросівки вийшли з моди / Фото з Pinterest

Замість грубих берців на шнурівці – високі чоботи до коліна

Масивні грубі черевики в стилі мілітарі втрачають актуальність і поступаються місцем високим чоботам. Граціозні високі моделі до коліна, варіанти з відворотами чи навіть ботфорти додають осінньому гардеробу набагато більше елегантності й статусу.



Масивне взуття зі шнурівкою стало антитрендом / Фото з Pinterest

Замість масивних лоферів на грубій підошві – мюлі та сабо

Лофери на надто товстій, грубій платформі за останні сезони встигли набриднути й поступаються місцем легшим форматам. Модна альтернатива — елегантні мюлі та сабо без задника, які мають так само зібраний вигляд, але не перевантажують образ.



Лофери на масивній підошві вийшли з моди / Фото з Pinterest

Замість сітчастого взуття – класичні закриті балетки

Літні сітчасті балетки восени остаточно стають антитрендом через свою непрактичність. Їх варто змінити на класику із щільної шкіри чи замші: вони зберігають легкість, але набагато краще підходять для прохолодної погоди.



Сітчасте взуття стало антитрендом / Фото з Pinterest

Замість ботильйонів, що облягають ногу – туфлі-човники з гострим носком

Ботильйони з вузькою халявою, які постійно доводиться ховати під штанинами, поступаються місцем гостроносим туфлям-човникам. Вони витончено видовжують ногу та створюють гарний акцент, який не потрібно приховувати під денімом чи штанами.



Ботильйони, що облягають ногу вже не в моді / Фото з Pinterest

Замість базових білих кедів – виразні фактури й принти

Прості та лаконічні білі кеди хоч і є вже класикою, проте цього сезону вони залишаються у тіні. Цієї осені їх витісняють моделі з виразним характером — із м'якої замші, з анімалістичним принтом чи фактурними деталями, які додають образам глибини.



Білі кросівки відійшли на другий план моди / Фото з Pinterest

І якщо ми вже заговорили про антитренди, то ловіть повний список речей, які стилістка Галина Денисюк радить відправити у дальню шафу.