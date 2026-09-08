Забудьте о тяжести: 5 лучших стрижек для густых волос

Обладательницам густых волос часто завидуют: они выглядят роскошно, хорошо держат объем и открывают множество возможностей для укладок. Однако в реальной жизни такая шевелюра нередко превращается в ежедневную борьбу с тяжестью и непослушными прядями.

Главный секрет идеальной прически заключается не в том, чтобы просто укоротить волосы, а в том, чтобы грамотно убрать лишний вес в нужных местах. Звездные стилисты и парикмахеры уже давно знают определенные лайфхаки, которые позволяют найти идеальную форму для густых волос, пишет Vogue.

Они убеждены, что густота – это лучшая основа для экспериментов, если подобрать правильную силуэтную форму. Держите 5 самых удачных стрижек, которые облегчат жизнь и придадут прическе легкости и динамики.

Длинные слои с челкой-занавеской (Long Layers with Curtain Bangs)

Это, пожалуй, самый универсальный и простой в уходе вариант для длинных густых волос. Каскадные слои устраняют ощущение чрезмерной плотности на концах, а удлиненная челка-шторка красиво открывает лицо и делает образ более легким. Эта стрижка подходит для любой текстуры – от прямых до вьющихся волос – и очень красиво отрастает.

Дакота Джонсон с челкой-шторкой: смотрите фото

Текстурированный боб (Textured Bob)

Если хочется более короткой длины, классический боб может лечь не совсем так, как вам хотелось бы. А вот его текстурный вариант со внутренней филировкой создает четкие, но мягкие линии. Главная задача мастера – убрать внутренний объем, чтобы прическа не выглядела как монолитный блок. Такая стрижка изысканно подчеркивает линию скул и подбородка.

Стрижка текстурный боб: смотрите фото

Мягкий шег (Soft Shag)

Именно на густых волосах стрижка шег раскрывается в полной мере. Благодаря множеству рваных слоев она убирает объем волос внутри и придает непринужденную динамику. Стилисты отмечают, что это идеальный выбор для волнистых или кудрявых прядей: достаточно нанести немного крема, придающего текстуру, и высушить волосы естественным образом.



Стрижка "шег" на вьющихся волосах / Фото с Pinterest

Стрижка "Бабочка" (Butterfly Cut)

Трендовая стрижка "бабочка" создает иллюзию короткой прически спереди, сохраняя при этом общую длину сзади. Более короткие пряди у лица плавно переходят в более длинные слои, что напоминает размах крыльев бабочки. Она убирает объем у лица и создает подвижный, воздушный силуэт без потери основной длины.



Стрижка "бабочка" на густые волосы / Фото с Pinterest

Бикси (Bixie)

Смелый гибрид короткого боба и стрижки пикси – отличный выбор для тех, кто готов к кардинальным изменениям. Благодаря многослойности бикси позволяет полностью контролировать густоту, делая прическу фактурной и объемной в нужных зонах. Хотя такая форма требует регулярного обновления у мастера, она прекрасно акцентирует внимание на чертах лица.



Стрижка бикси на густые волосы / Фото с Pinterest

Сохранить красоту и здоровье густых волос поможет не только удачно подобранная форма, но и правильный ежедневный уход. Чтобы пряди всегда оставались шелковистыми и послушными, узнайте о главных ошибках в уходе за волосами, которых стоит избегать.