Известный польский стилист Лукаш Шимчак развеял основные мифы об уходе за прической и рассказал изданию Interia Kobieta, почему простая рутина работает гораздо лучше.

Основные ошибки в уходе за волосами

В современном мире самой распространенной проблемой стала не недостаточность ухода, а его избыток. Стремясь добиться идеального глянцевого блеска, как в рекламе, многие женщины одновременно наносят маску, несмываемый кондиционер, разглаживающий крем, масло и сыворотку. Вместо желаемого восстановления это обычно дает обратный эффект. В результате средства просто скапливаются на волосах, образуют плотную пленку и утяжеляют их. Локоны мгновенно теряют естественный объем, становятся тусклыми и быстро загрязняются.

Уход за волосами – основные ошибки / Фото Magnific

Особенно страдают обладательницы тонких волос, ведь под весом средств они вообще перестают держать форму. Эксперт советует перестать хаотично покупать новые баночки и оставить только несколько базовых продуктов, которые действительно выполняют свои задачи.

Другая частая ошибка касается очищения и неоправданных надежд на средства для объема. Женщины часто ожидают, что специальный шампунь сам приподнимет корни и обеспечит пышность на весь день, но его главная цель заключается исключительно в качественном и бережном очищении. Ни одно средство в мире не заменит удачную стрижку, правильную сушку феном и грамотно подобранный стайлинг.

Как ухаживать за волосами / Фото Magnific

Более того, увлечение шампунями с пометкой "для объема" может даже навредить девушкам. Такие средства часто содержат более интенсивные очищающие компоненты, которые агрессивно воздействуют на сухие, пористые или осветленные волосы. Они лишь вымывают остатки влаги и делают пряди более пористыми, создавая неуправляемую пушистость на кончиках вместо желаемого объема у корней.

Главное правило красивой прически заключается в четком разделении потребностей кожи головы и самих волос по длине. Шампунь всегда следует подбирать исключительно по типу кожи, ведь именно ее он должен эффективно очищать от накопленного себума, пыли и остатков укладочных средств.

Если ваша кожа склонна к жирности, шампунь должен быть соответствующим, даже если сами кончики сильно пересушены. А вот маски, бальзамы и несмываемые кондиционеры подбирают с учетом состояния волос, ориентируясь на их пористость, степень повреждения и сухости.

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