Відомий польський стиліст Лукаш Шимчак спростував головні міфи про догляд за зачіскою та розповів виданню Interia Kobieta, чому проста рутина працює набагато краще.

Головні помилки в догляді за волоссям

У сучасному світі найпоширенішою проблемою стала не нестача догляду, а його надлишок. Прагнучи досягти ідеального глянцевого блиску, як у рекламі, багато жінок одночасно наносять маску, незмивний кондиціонер, вигладжувальний крем, олію та сироватку. Замість бажаного відновлення, це дає зазвичай зворотний ефект. У результаті засоби просто накопичуються на волоссі, утворюють щільну плівку й обтяжують його. Локони миттєво втрачають природний об'єм, стають тьмяними та швидко забруднюються.

Догляд за волоссям – головні помилки / Фото Magnific

Особливо страждають власниці тонкого волосся, адже під вагою засобів воно взагалі перестає тримати форму. Експерт радить припинити хаотично купувати нові баночки й залишити лише кілька базових продуктів, які дійсно виконують свої завдання.

Інша часта помилка стосується очищення та невиправданих надій на засоби для об'єму. Жінки часто очікують, що спеціальний шампунь сам підніме корені й забезпечить пишність на увесь день, але його головна мета полягає виключно в якісному та дбайливому очищенні. Жоден засіб у світі не замінить вдалу стрижку, правильне сушіння феном та грамотно підібраний стайлінг.

Як доглядати за волоссям / Фото Magnific

Ба більше, захоплення шампунями з позначкою "для об'єму" може навіть нашкодити дівчатам. Такі засоби часто містять інтенсивніші очисні компоненти, які агресивно діють на сухе, пористе чи висвітлене волосся. Вони лише вимивають залишки вологи та додають пасмам пористості, створюючи некеровану пухнастість на кінчиках, замість бажаного об'єму біля коренів.

Головне правило гарної зачіски полягає в чіткому розділенні потреб шкіри голови та самого волосся по довжині. Шампунь завжди слід добирати виключно за типом шкіри, адже саме її він має ефективно очищати від накопиченого себуму, пилу й залишків укладальних засобів.

Якщо ваша шкіра схильна до жирності, шампунь має бути відповідним, навіть якщо самі кінчики сильно пересушені. Натомість маски, бальзами й незмивні кондиціонери підбирають під стан пасом, орієнтуючись на їхню пористість, рівень пошкодження та ступінь сухості.

До речі, днями наша редакція розповідала про літні зачіски у відпустку, які легко повторити.