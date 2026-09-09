Замена красного: названы самые модные оттенки помады на осень 2026

Коричневая палитра на губах больше не ассоциируется с тяжелым и даже немного агрессивным макияжем из 90-х. Этой осенью кофейно-шоколадная гамма окончательно вытесняет классические красные помады, предлагая вместо этого мягкие, размытые контуры, влажные текстуры и максимально естественные переходы цвета.

Современная интерпретация шоколадного тренда заключается в непринужденности. Вместо плотных матовых "масок" модные дома и визажисты делают ставку на полупрозрачные флюиды, изысканные бальзамы с легким шоколадным оттенком и масло для губ с отблеском эспрессо. Главная задача этой осени – подчеркнуть естественный рельеф и придать лицу свежий, слегка ностальгический, но очень современный вид.



Какие оттенки помады в моде / Фото с Pinterest

Модная палитра: от светлого латте до глубокого какао

В этом сезоне актуальны два противоположных направления, которые легко адаптировать под любой цветотип:

светлые и легкие гаммы. В тренде мягкие дубовые оттенки (oak wash), бежево-розовый капучино и карамель. Они идеальны для повседневного макияжа и служат элегантным нюдом. Светло-коричневый блеск или масло создают эффект ухоженных, объемных губ без чрезмерного акцента;

темные и насыщенные тона. Для вечерних выходов или драматичных осенних образов выбирайте оттенки холодного эспрессо, горького шоколада и винно-коричневого тона (raisin). Они придают наряду роскоши и глубины.



Модный оттенок блеска на осень / Фото с Pinterest

Финиш и текстуры: забудьте о насыщенных матовых текстурах

Главный секрет осени 2026 года – игра с фактурой. Выбирайте влажный и глянцевый финиш. Прозрачные коричневые блески, масла и бальзамы с сиянием – абсолютные фавориты. Они создают нужный объем и придают губам эффект увлажнения, что особенно актуально в холодную погоду.

Попробуйте бархатистое размытие (Blurry Lip). Если вы предпочитаете помаду, выбирайте сатиновую или легкую матовую формулу. Наносите ее подушечками пальцев или мягкой кисточкой, растушевывая контур. Четкие линии карандаша остались в прошлом – губы должны выглядеть так, будто вы только что выпили чашку горячего какао.



Коричневая помада на осень 2026 / Фото с Pinterest

Коричневая гамма прекрасно подчеркивает чувственность губ, но для целостного гармоничного образа важно сбалансировать и другие черты лица. Узнайте больше о том, как визуально с помощью косметики увеличить глаза, чтобы ваш осенний макияж выглядел максимально выразительно и открыто.